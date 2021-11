„TV total“: Pufpaff nimmt von Stefan Raab produzierte Show aufs Korn

Anzeige

Fast sechs Jahre mussten Fans warten – doch nun ist „TV total“ endlich zurück. Zum zweiten Mal führte Moderator Sebastian Pufpaff am Mittwochabend durch die Sendung und bewies erneut, dass er das Zeug dazu hat, die – zugegebenermaßen großen – Fußstapfen von Stefan Raab auszufüllen. Dass der Moderator nicht auf den Mund gefallen ist, bewies er ebenfalls aufs Neue und scheute sich auch nicht, direkt zu Beginn der Folge eine ganz besondere Sendung in typischer „TV total“-Manier aufs Korn zu nehmen. Erwischt hatte es das Format „Ein Abend im Rausch“ mit Helene Fischer, das am Freitagabend auf Sat1 ausgestrahlt wurde.

Eine Sendung, die von „TV total“ aufs Korn genommen wird? So weit, so ungewöhnlich. Wäre da nicht das kleine wissenswerte Detail, dass es sich bei der Sendung rund um Schlagersängerin Helene Fischer um eine Produktion von niemand Geringerem als Stefan Raab handelt. Zwar verlor Pufpaff selbst kein Wort über Raabs Beteiligung an der Sat1-Show, aufmerksamen Zuschauern entging der Seitenhieb des Raab-Nachfolgers gegen den „TV total“-Erfinder jedoch nicht.

„TV total“ läuft nicht wie zu Raabs Hochzeiten viermal wöchentlich, sondern nur noch einmal pro Woche am Mittwochabend. Dafür spendiert ProSieben der Show einen Prime-Time-Start – und mit 60 Minuten eine etwas längere Sendezeit als früher.