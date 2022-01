Elton moderiert „TV total“ und scherzt über coronainfizierten Sebastian Pufpaff - Kai Pflaume leitet „Blamieren oder kassieren“

Anzeige

Wegen seiner Coronainfektion konnte „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff seine Sendung am Mittwoch nicht moderieren. Pro Sieben und der Comedian versprachen für die kurz vor der Ausstrahlung aufgezeichneten Show einen „fantastischen Ersatz“, ohne Details zu viel zu verraten. Klar war nur, dass es nicht Stefan Raab sein würde.

Die Sendung begann dann wie gewohnt mit dem klassischen Einstieg: Eine Frau aus dem Publikum las ein paar Sätze von einem Pappschild ab und kündigte dann „den besten Vertretungsmoderator der Welt“ an: Es handelte sich um Elton, der vor Jahren selbst durch die Pro-Sieben-Show bekannt geworden war.

Elton: „Da ist er einmal als nicht geimpfter Djokovic verkleidet“

„Ich bin es jetzt, die Vertretung für Sebastian Pufpaff“, waren Eltons erste Worte als „TV total“-Moderator. Der erste Witz: „Da ist er einmal als nicht geimpfter Djokovic verkleidet. Karma?“, sagte er in Anspielung auf die vergangene Sendung, die der Stamm-Moderator komplett als der Tennisstar absolvierte.

Zu Beginn der Show zeigte Elton, dass er ein Pulsmessgerät trägt, um zu messen, wie aufgeregt er in der Rolle als Moderator ist. Zu Beginn der Sendung zeigte es 146 Schläge pro Minute an - in Darts-Manier verkündet von einem „Caller“. Im rechten unteren Bildrand konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer live Eltons Puls verfolgen. Ansonsten änderte der Ausfall von Pufpaff nichts am normalen Ablauf. Wie gewohnt startete die Sendung mit einem Stand-up-Vortrag, anschließend präsentierte Elton einen Einspielfilm, in dem er sich zu einem offiziellen Corona-Tester ausbilden ließen.

Kai Pflaume moderiert „Blamieren oder kassieren“

Darauf folgte der Höhepunkt der Show: „Blamieren oder kassieren“ - das Spiel, welches Elton unter Stefan Raab moderieren durfte. Da der Comedian diesmal selbst antrat, musste noch ein weiterer Ersatzmoderator gefunden werden.

Kai Pflaume moderierte "Blamieren oder kassieren". © Quelle: Pro Sieben/Screenshot

Kein Geringerer als Kai Pflaume betrat die Bühne und leitete das Duell zwischen Elton und Zuschauer Sascha.

Raab holte Elton zu Pro Sieben

Stefan Raab hatte Elton vor über 20 Jahren zu Pro Sieben geholt. Dort durfte er ihn als „Praktikant“ bei „TV total“ unterstützen. Später moderierte Elton das Quizspiel „Blamieren oder kassieren“ während der Sendung. Aktuell moderiert der 50-Jährige unter anderem die TV-Show „Schlag den Star“.

Geboosterter Sebastian Pufpaff fühlt sich „wohl gewappnet“

Am Dienstag hatte Pufpaff auf Twitter geschrieben, dass ein guter Freund ihn vertreten würde. Details nannte er nicht. Über seine Corona-Infektion teilte der Moderator mit: „Als zweifach Geimpfter und dazu Geboosterter kann ich sagen, mein Corona-Verlauf ist kein Fußbad aber ich fühle mich wohl gewappnet und kann diese Ausgangslage jedem nur empfehlen!“ Für den 45-Jährigen sei es derzeit eine komische Situation: „Interessante Erfahrung, da sitzt du vor dem Fernseher und wirst überschüttet mit Informationen zu Corona und auf einmal wird dir klar, scheiße ich hab‘s ja.“

Seit vergangenem Herbst moderiert der Satiriker Pufpaff die Neuauflage der einst von Stefan Raab entwickelten Comedyshow „TV total“ und fährt damit sehr gute Einschaltquoten ein. Raab, einst das Aushängeschild, ist nur hinter den Kulissen tätig.