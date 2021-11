„TV total“-Comeback: Diese Sendungen hat Stefan Raab zuletzt produziert

Anzeige

Im Jahr 2015 endete eine Ära: Stefan Raab verkündete im Juni sein Aus vor der TV-Kamera. Am 19. Dezember hatte er in der 55. Ausgabe von Schlag den Raab seinen letzten öffentlichen Fernsehauftritt. Sein Ausscheiden bedeutete gleichzeitig das Ende vieler seiner beliebten Shows - allen voran „TV Total“. 16 Jahre lang witzelte der heute 55-Jährige über die verschiedensten Dinge. Die Rufe nach einem Comeback verhallten bis heute nicht - mit einem Teilerfolg. Wie der Sender Pro Sieben am Montag bekannt gab, wird „TV Total“ schon am Mittwoch (10. November, 20.15 Uhr) wieder auf Sendung gehen. Allerdings nicht mit Stefan Raab vor der Kamera, sondern mit dem Kabarettisten und Comedian Sebastian Pufpaff.

Nach dem „Raabschied“ kehrte er dem TV-Business jedoch nicht vollends den Rücken, im Gegenteil: Der Entertainer konzentrierte sich auf die Arbeit im Hintergrund. Als Produzent wirkte Raab an vielen Shows mit. An seine früheren Erfolge konnte er aber nicht mehr anknüpfen.

Stefan Raabs Produktionsfirma Raab TV, die zu Brainpool TV gehört, die Tochter der Banijay Germany GmbH ist, produziert Shows, die ganz klar seine Handschrift aufweisen. Nach seinem TV-Abschied blieb Raab der Unterhaltungssendung „Schlag den Star“ als Produzent erhalten. Das Format, das seit 2009 mit verschiedenen Konzepten und in Abwandlungen (z.B. „Schlag den Besten“, seit 2019) läuft, zählt noch zu den erfolgreichsten von Raab produzierten Formaten, obwohl die Einschaltquoten zuletzt zurückgingen. Trotzdem wurde „Schlag den Star“ im Jahr 2020 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Regie Unterhaltung“ ausgezeichnet.

Raabs Produktionen bleiben meist Eintagsfliegen

Nach einer Ideen-Pause entwickelte Raab 2018 die Erfindershow „Das Ding des Jahres“ mit den Juroren Joko Winterscheidt, Lena Gercke und Hans-Jürgen Moog. Der anfängliche Erfolg der Sendung nahm allerdings stetig ab. Bislang wurden drei Staffeln produziert. Das Finale der dritten Staffel am 4. März 2020 sahen insgesamt nur 1,24 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 4,2 Prozent).

2019 legte Raab mit einigen Ideen nach. So produzierte er 2019 die „Headis Team-WM“ (Mischung aus Tischtennis und dem Kopfball beim Fußball), die im folgenden Jahr nicht mehr wiederholt wurde. Im selben Jahr startete die Unterhaltungssendung „1:30″ nach Raabs Idee mit Moderator Tedros „Teddy“ Teclebrhan. Dort hatten verschiedene nicht-prominente und prominente Personen die Möglichkeit, in anderthalb Minuten ein Talent unter Beweis zu stellen. Die Sendung wurde als die „schnellste Entertainment-Show der Welt“ betitelt. So schnell wie sie da war, verschwand sie aber auch wieder aus dem Pro-Sieben-Programm. „1:30″ wurde noch im selben Jahr nach nur acht Folgen nicht weiter produziert.

Raab widmet sich 2020 wieder der Musik

Im Jahr 2020 widmete sich Stefan Raab vornehmlich zwei Musikshows: Dem „Free European Song Contest“ sowie „FameMaker“, beide auf dem Haussender Pro Sieben. Als im vergangenen Jahr die 65. Ausgabe des „Eurovision Song Contest“ in Rotterdam aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, lieferte Stefan Raab mit dem „Free ESC“ im Mai kurzerhand ein Alternativprogramm. 2021 ging die Veranstaltung in die zweite Runde: Steven Gätjen und Conchita Wurst begrüßten Teilnehmer aus 16 Ländern zum Wettstreit. Ob das Konzept im kommenden Jahr weiter fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Im September 2020 folgte dann die nächste Raab-Idee: Conchita Wurst führte durch die Musikshow „FameMaker“. Das schräge Konzept der Pro-Sieben-Sendung: Die Kandidaten sangen unter einer schalldichten Glaskuppel. Drei Promi-Juroren mussten nur vom zuschauen herleiten, wer wirklich das Zeug zum Gesangsstar hat. Die fünf Folgen sahen im Schnitt insgesamt rund eine Million Zuschauer, was nur einem Marktanteil von etwa vier Prozent entspricht. Eine zweite Staffel hat es bislang noch nicht gegeben.

Zweiter Anlauf mit „Teddy“ scheitert auch

Im November 2020 startete noch eine, nicht sonderlich erfolgreiche, Show nach der Idee von Stefan Raab - erstmals bei RTL. Bei „Täglich frisch geröstet“ durften in Staffel eins unterschiedliche Promis ihre Tauglichkeit als Late-Night-Host beweisen. In der zweiten Staffel übernahm Jens „Knossi“ Knossalla die Moderation der Talkshow. Nach knapp 30 Folgen war im Mai 2021 aber schon wieder Schluss. Zuletzt schalteten nur noch etwa 300.000 oder sogar noch weniger Menschen ein.

Die Sendung „Teddy gönnt dir!“ (Raabs zweiter Versuch mit „Teddy“ Teclebrhan) brachte es im Dezember 2020 nur auf zwei Folgen. Das Konzept erinnerte an „Schlag den Star“: In dem Format mussten Kandidaten oder Kandidatinnen aus dem Publikum in zehn Spielrunden gegen Teclebrhan antreten und konnten mindestens 1.000 Euro gewinnen. Wenn sie das Spiel gegen ihn verloren haben, wanderte die Gewinnsumme in den Pott. Weniger als eine Million Menschen sahen sich das an.

Raab produziert „Helene Fischer – Ein Abend im Rausch“

Eine einmalige und neuartige Raab-Produktion steht in den Startlöchern: Am 12. November wird eine Zusammenarbeit zwischen Helene Fischer und dem Entertainer ausgestrahlt. Der Privatsender Sat.1 zeigt ein ungewöhnliches Konzert mit dem 37-jährigen Schlagerstar. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 kündigte an: „In der Show ‚Helene Fischer – Ein Abend im Rausch‘ verzaubert Europas erfolgreichster Popstar in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik.“

Raab gestalte als musikalischer Leiter die Performance der Songs ihres neuen Albums „Rausch“ zusammen mit Fischer. Auf der Bühne werde sie von einer Band begleitet und es gebe einzigartige Versionen ihrer Songs, heißt es. Die aufgezeichnete Show läuft am Freitagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

Geht „TV Total“ auch ohne Stefan Raab vor der Kamera?

Mit dem Comeback von „TV Total“ soll ab Mittwoch ein alt bewährtes Konzept für Quotenerfolge wie in vergangenen Tagen sorgen. Pro Sieben und Stefan Raab halten sich vor der ersten Sendung mit Sebastian Pufpaff weitestgehend bedeckt. „Isch gucke“, wird er in einer Mitteilung des Senders kurz und knapp zitiert. Laut des Branchenportals „DWDL.de“ soll Raab bei der Neuauflage seiner erfolgreichsten Idee im Hintergrund die Fäden ziehen. Ob das Format auch ohne ihn vor der Kamera funktioniert, wird sich schon bald zeigen.