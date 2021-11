„TV total“: Sendetermine und Wiederholungen im Überblick

Anzeige

Die Kult-Fernsehshow „TV total“ feiert 2021 ihr Comeback auf Pro Sieben. Die Moderation wird neuerdings Sebastian Pufpaff übernehmen, Showmaster Stefan Raab begibt sich in das Produzententeam. Einen neuen Sendeplatz bekommt die Show ebenfalls. Alle Infos rund um „TV total“ fassen wir hier zusammen.

TV-Sendetermine von „TV total“

„TV total“ lief bis zur Absetzung 2015 mit Stefan Raab montags bis donnerstags im Late-Night-Programm nach 23 Uhr. Die mehrfach preisgekrönte Comedy-Show bekommt nun einen neuen Sendeplatz und wird wöchentlich einmal ausgestrahlt. Jeden Mittwoch gibt es um 20.15 Uhr eine neue Folge auf Pro Sieben, welche 60 Minuten dauert.

Die nächsten Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 17.11.2021, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 24.11.2021, um 20.15 Uhr

Mittwoch, 1.12.2021, um 20.15 Uhr

Übertragung von „TV total“ im Livestream

Neben der klassischen Übertragung im Fernsehen gibt es die Möglichkeit, „TV total“ im Livestream zu sehen. Auf Joyn (Registrierung erforderlich) und auf der Senderseite von Pro Sieben werden Streams angeboten.

Wiederholungen von „TV total“

Wiederholungen der Kultsendung bietet Pro Sieben ebenfalls über die Streamingplattform Joyn an. Dort lassen sich verpasste Folgen mit dem On-Demand-Service nachschauen. Die Highlights der Sendung gibt es nachträglich auf der Website von Pro Sieben zu sehen.

Konzept von „TV total“

„TV total“ wurde ehemals von 1999 bis 2015 vom Entertainer Stefan Raab produziert und moderiert. Trotz neuen Moderators und Sendeplatzes bleibt das Grundkonzept der Show gleich. Wie gewohnt gibt es einen satirischen Wochenrückblick des TV-Geschehens, begleitet von kurzen Clips. Musikalisch untermalt wird die Sendung erneut durch die Band Heavytones. Zu den Gästen zählen in der Regel bekannte Persönlichkeiten aus Unterhaltung, Medien, Sport und Gesellschaft.

Der neue „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff

Sebastian Pufpaff tritt als neuer Moderator von „TV total“ in die Fußstapfen von Stefan Raab. Seinen Einstieg in die TV-Welt schaffte der Kabarettist und Entertainer von 2004 bis 2005, wo er als Produktmoderator im RTL-Shop fungierte. Außerdem arbeitete er mehrere Jahre in der RTL-Nachrichtenredaktion. Pufpaff ist auch als Solokünstler unterwegs und absolvierte bereits mehrere Touren mit seinem Comedy-Programm. In der ZDF-„heute-show“ war der 45-Jährige seit 2015 gelegentlich zu sehen. Sebastian Pufpaff produzierte von März 2020 bis Juni 2021 zudem die Sendung „Noch nicht Schicht“ für das ZDF und 3sat. Für diese wurde er im Jahr 2021 mit dem Grimmepreis ausgezeichnet.