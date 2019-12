TV-Sender schneidet Trump aus “Kevin allein in New York” - und muss sich nun erklären

Anzeige

Auch wenn der Auftritt von Donald Trump in dem Weihnachtsklassiker "Kevin allein in New York" (1992) nur wenige Sekunden dauert, sorgt sein Auftritt nachträglich trotzdem für neuen Ärger. Ein kanadischer TV-Sender hat nämlich eben jene Szene aus dem Film herausgeschnitten und muss sich nun erklären. Demnach sei besagte Szene allerdings bereits vor fünf Jahren aus der Komödie entfernt worden, wie der kanadische CBS-Sprecher Chuck Thompson am Donnerstag erklärte.

Kinofilme würden für die Ausstrahlung im TV regelmäßig gekürzt, damit sie von ihrer zeitlichen Länge her in das Programm passen. die Trump-Szene sei nur eine von mehreren, die aus dem Film herausgeschnitten worden seien. Sie sei "nicht wesentlich für die Handlung", so der Sprecher weiter. Die Bearbeitung sei bereits 2014 bearbeitet worden. Zwei Jahre, bevor Trump zum Präsidenten gewählt wurde.

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

Trump junior bezeichnete Entfernung als "erbärmlich"

Donald Trump junior, der älteste Sohn des Präsidenten, witterte allerdings eine politisch motivierte Kampagne und bezeichnete die Entfernung der Szene als "erbärmlich". Dabei war die Szene einst unter dubiosen Umständen überhaupt erst in den Film gelangt. So verriet Schauspieler Matt Damon, dass Trump, dem das "Plaza Hotel" damals gehörte, mit dem Abbruch der Dreharbeiten gedroht hatte, wenn er keine kleine Rolle in der Komödie bekäme.

