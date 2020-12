Rückblicke, Blockbuster und Klassiker: Das TV-Programm an Silvester

Anzeige

Viele Menschen verbringen den Silvesterabend und die Nacht zu Neujahr traditionell mit der Familie und Freunden. Doch in diesem Jahr müssen die meisten Feierlichkeiten zu Silvester wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Kein Fest bei Freunden, keine große Party in der Stadt – nur im kleinen Kreise darf in diesen Jahreswechsel hineingefeiert werden. Für viele ist deshalb ein entspannte Abend auf dem Sofa die Alternative.

Die TV-Sender bieten am 31. Dezember und am 1. Januar traditionell eine buntes TV-Programm. Vom Actionfilm bis zum Sketch-Klassiker „Dinner for One“ (insgesamt 13 Mal auf den Sendern der ARD) ist alles dabei. Ein Überblick, was Sie an Silvester im Fernsehen schauen können.

Loriot und „Dinner for One“ im Ersten

Das Erste kommt nach dem Qualifikationsspringen in Garmisch bei der Vierschanzentournee (13.30 Uhr) mit dem stürmischen 90. Geburtstag von Miss Sophie in „Dinner for One“ erstmals in Silvesterstimmung (15.50 Uhr). Es folgt das „ARD-Silvesterkonzert“ (17 Uhr) und „Loriots Pappa ante Portas“ (18.30 Uhr). Nach der Tageschau begrüßt Jörg Pilawa seine Zuseher zur Silvester-Show mit anschließender Party (20.15 Uhr).

Helene Fischer im ZDF

Im ZDF leitet Helene Fischer mit einen Zusammenschnitt ihrer alljährlichen Show und ihren schönsten Momenten in den Abend (15.50 Uhr). Nach dem Comedy-Jahresrückblick „Danke für nichts, 2020“ mit Oliver Welke (19.25 Uhr) folgen erst die „Rosenheim Cops“ (20.15 Uhr) und dann die große ZDF-Silvester-Show (21.45 Uhr) mit den Moderatoren Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel und vielen prominenten Gästen.

Das zeigen RTL und ProSieben an Silvester 2020

RTL widmet sich umfassend verschiedenen Rückblicken. Gleich zweimal darf Moderator Oliver Geissen ran. Er beginnt mit „Die ultimative Chart Show – Best of 2020 – Die erfolgreichsten Hits des Jahres“ (15.05 Uhr) und startet zur Primetime um 20.15 Uhr mit „Die ultimative Chart Show – 20 Jahre neues Jahrtausend: Die erfolgreichsten Hits!“ durch. Zum Jahreswechsel hat RTL eine Neujahrsansprache (0.05 Uhr) des Siegers der Show „Der König der Kindsköpfe“ angekündigt.

Auch ProSieben widmet sich an Silvester diversen Rückblicken. Den Anfang macht am Morgen „Galileo Big Pictures: Extrem – 30 Bilder, die uns in eine andere Welt entführen“ (8 Uhr). Am Nachmittag folgt eine weitere Folge der Reihe „HASHTAG! 50 außergewöhnliche Bilder und ihre Geschichten“ (14.55 Uhr). Dazwischen zeigt der Sender Rückblicke seiner Shows „The Voice of Germany“ (9.50 Uhr) und „The Masked Singer“ (12.05 Uhr). Der Abend gehört dann Michael „Bully“ Herbig: „Lissi und der wilde Kaiser“ (18.30 Uhr), „Der Schuh des Manitu – Extra Large“ (20.15 Uhr) und „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1″ (22.15 Uhr) sollen die Zeit bis zum Jahreswechsel versüßen.

TV-Programm an Neujahr 2021: Comedy auf Sat.1

Sat.1 möchte seine Zuschauer mit Comedy begeistern. Ab morgens zeigt der Sender „Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit“ (10.10 Uhr). Es folgen „111 haarsträubende Hobbys!“ (13.50 Uhr) und „111 noch verrücktere Viecher!“ (15.45 Uhr). Danach gibt es Filme: „Plötzlich Prinzessin 2″ (17:40 Uhr), „Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los“ (20.15 Uhr), „Shrek – Der tollkühne Held“ (22.05 Uhr) und „Asterix bei den Olympischen Spielen“ (23.55 Uhr).

Auf Kabeleins gibt es die volle Ladung „Police Academy“. Ab 9.30 Uhr sind alle sieben Teile, beginnend mit dem siebten der Comedy-Reihe, zu sehen. Es folgt um 22.10 Uhr die Komödie „Der Sinn des Lebens“.

Viele Spielfilme auf RTLzwei am 1. Januar 2021

Auch RTLzwei zeigt Filme satt: Den großen Auftakt für alle Frühaufsteher macht „Karate Kid 4 – Die nächste Generation“ (8.45 Uhr). Die Langschläfer dürften dann pünktlich zur Familienkomödie „Die Insel der Abenteuer“ (10.45 Uhr) einschalten. Es folgt das Fantasyabenteuer „Die fast vergessene Welt“ (12.30 Uhr) mit Will Ferrell sowie „Godzilla“ (14.15 Uhr). Dann haben die Dinosaurier ihren großen Auftrit, erst bei „Jurassic Park – Vergessene Welt“ (16.40 Uhr) und danach mit „Jurassic Park 3″ (18.45 Uhr). Zur Primetime läuft „Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (20.15 Uhr) gefolgt von „Magic Mike“ (22 Uhr).

Wer es an Silvester eher musikalisch mag, der ist bei Vox genau richtig aufgehoben. Ab 6.30 Uhr zeigt der Sender die Reihe „100 Songs, die die Welt bewegten“ – durchgehend bis zum Neujahrsmorgen.