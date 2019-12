TV-Format “Quarks” macht Experiment - und schlachtet Gänse in der Öffentlichkeit

Anzeige

Das WDR-Magazin "Quarks" nutzt gern mal Experimente, um wissenschaftliche Themen anschaulich zu machen. Eines davon schockiert derzeit viele Zuschauer auf Facebook: In der Öffentlichkeit, vor den Augen neugieriger Passanten, werden Gänse geschlachtet. Was sonst im Verborgenen in Schlachthöfen passiert, bringt das Format auf die Straße. "Täglich sterben dort zwei Millionen Tiere in Deutschland", heißt es darin.

Das Video, das der WDR bereits im Jahr 2017 gedreht hat, zeigt, wie ein Mann die quicklebendigen Tiere an den Flügeln zu einem Stand trägt, wo er sie in eine Art Halterung steckt, dann schlachtet und vor Ort verkauft. Die Reaktionen der Zuschauer fallen ganz unterschiedlich aus - doch einige fangen an zu weinen und halten sich die Ohren zu. Eine junge Frau sagt dazu: "Ich find's richtig schrecklich. Absoluter Horror, was hier passiert." Ein Mann sieht das ähnlich: "Ich will das nicht sehen, wenn die geschlachtet werden", meint er gegenüber "Quarks".

Schockierendes Schlacht-Experiment

Wiederum eine andere Frau sagt dazu: "Die tun mir irgendwie leid. Ich könnte da keins kaufen." Dabei sterben die Tiere auf diesem öffentlichen Platz nicht unter schlechteren Bedingungen als im Schlachthof. Eine andere Frau hingegen betrachtet die Sache rational: "Das passiert jeden Tag. Deswegen finde ich die Aktion gut, um bewusst zu machen, dass die Tiere für uns sterben. Und wir uns gar keine Gedanken darüber machen."

Auch auf Facebook unter dem geposteten Video fallen einige Kommentare in diese Richtung aus: "Ich finde es richtig, dass die Tötung in der Öffentlichkeit gezeigt wird, obwohl es mir auch nahe geht. Das ist ja wohl der Plan", schreibt ein User. "Ein Schulausflug von 10. Klässlern in ein Schlachthaus sollte mal zum Standardprogramm an Schulen werden! Das Ziel ist nicht Fleischkonsum zu vermeiden, aber einen bewussten Umgang damit zu erzeugen", meint ein anderer.

Denn: Die meisten der Passanten, die sich angewidert abwenden oder die Schlachtung in der Öffentlichkeit ablehnen, essen selbst Fleisch und sind keine Vegetarier. Wie die Tiere sterben, wollen sie aber nicht sehen. "Quarks" zitiert in dem Beitrag Ernährungspsychologen, nach deren Auffassung viele Fleischkonsumenten den Tod der Tiere verdrängen. Aus diesem Grund verliere das Fleisch an Wert für sie, was einen hohen Fleischkonsum begünstige.

