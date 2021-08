Turteleien bei „Promi Big Brother”: „Sie hat ein Auge auf mich geworfen”

Anzeige

In der „Promi Big Brother”-Sendung am Montagabend ging es beinahe harmonisch zu. „Unbeschreiblich schön”, urteilte etwa Moderatorenlegende Jörg Draeger über die frisch rasierte Glatze seines „Promi Big Brother”-Kollegen Papis Loveday zu Beginn der Sendung am Montagabend. Reality-TV-Ikone Daniela Büchner wiederum fand „Superhändler” Paco Steinbeck ziemlich gutaussehend und irgendwie auch anziehend, während „Köln 50667”-Darsteller Danny Liedtke von der „warmen Ausstrahlung” von Influencerin Ina Aogo schwärmte.

Paco Steinbek über Daniela Büchner: „Sie hat ein Auge auf mich geworfen”

Ob er „mit seinen Jungs” mal Urlaub auf Mallorca gemacht habe, wollte die Wahl-Mallorquinerin Daniela schließlich von Paco wissen. „Oder vielleicht jetzt auch mit deiner Freundin, weil du so lachst, ich frag ja nur?” Er sei Single, antwortete der, woraufhin ein „Ach so, Entschuldigung!” von Daniela kam. Auch Paco schienen die Avancen des „Goodbye Deutschland”-Stars nicht entgangen zu sein: „Ohne jetzt ein bisschen arrogant wirken zu wollen, glaub’ ich aber, dass sie ein leichtes Auge auf mich geworfen hat”, gestand er im Sprechzimmer. Papis Loveday bestätigte: „Sie hat’s richtig mit dir probiert” und ahmte Danielas Wimpernklimpern nach. „Wir werden sehen, was die nächsten Tage passieren wird.”

Nix passieren wird vermutlich zwischen Danny und Influencerin Ina Aogo, schließlich ist die verheiratet und Mutter, wie Danny im Gespräch mit Model Pascal Kappés bedauernd feststellte. Ansonsten finde er sie „als Frau richtig gut”. Einige Bewohnerinnen der kargen „Raumstation” tasteten sich derweil gegenseitig ihre künstlichen Oberweiten ab: Schlagersängerin Melanie Müller, Profi-Anglerin Babs Kijewski, Influencerin Payton Ramolla, Kickboxerin Marie Lang und Ina. Alles „rein wissenschaftlich” natürlich, wie Payton versicherte.

Tränen beim Auszug von Pascal Kappés

Spiele im Studio gab’s natürlich auch: Nachdem er in schwindelnder Höhe nach den Sternen gegriffen und später Musiktitel erraten konnte, sicherte sich Papis einen Nominierungsschutz, wie ihn sich am Vortag bereits Marie, Eric, Uwe, Danny und Payton erspielt hatten. Aus den nun noch zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten wurden schließlich Paco, Ina und Pascal gewählt. Bei der anschließenden Telefonabstimmung erhielt letzterer die wenigsten Stimmen und weinte bittere Verlierertränen.