Erdogan-TV? Türkisches Staatsfernsehen startet Nachrichtenplattform in Deutschland

Istanbul. Der staatliche türkische Sender TRT hat eine deutschsprachige Nachrichten-Plattform ins Netz gestellt. In einer Mitteilung erklären die Macher, man wolle sich "in der deutschsprachigen Medienlandschaft als anspruchsvolle und vertrauenswürdige Informationsquelle etablieren". Auch wolle man "Themen auf den Tisch" legen, die "in den Mainstream-Medien kaum Beachtung" fänden.

Einseitige Berichterstattung

Der Sender TRT hat nicht gerade den besten Ruf. Kritiker werfen den Machern vor, einseitig zugunsten der türkischen AKP-Regierung und des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu berichten. Der Auslandssender TRT World gilt als Propaganda-Kanal, ähnlich wie das russische Pendent "Russia Today".

Bereits im Oktober hatte der Sender seine Expansion nach Deutschland bekannt gegeben. Die deutschsprachige Nachrichtenseite ist nach Angaben der Macher bisher als Betaphase zu verstehen, heißt es auf der Website. Redaktionssitz der neuen Plattform ist Berlin.

RND/msc





