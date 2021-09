Tschechien: ARD-Team von Pressekonferenz mit Babis und Orbán ausgeschlossen

Anzeige

Köln. Nach eigenen Angaben ist die ARD von einer Pressekonferenz des tschechischen Premiers Andrej Babis und seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orbán ausgeschlossen worden, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Demnach hätten an dem Veranstaltungsort in Ústí nad Labem am Mittwoch Listen ausgelegen mit Namen von Medien, die keinen Zutritt zu der Pressekonferenz bekommen sollten. Darunter waren auch ARD-Korrespondent Danko Handrick und sein Kamerateam.

ARD kritisiert „Einschränkung der Pressefreiheit“

In einer Pressemitteilung des Senders heißt es: „Die ARD protestiert aufs Schärfste gegen diese Einschränkung der Pressefreiheit.“ Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow und MDR-Intendantin Karola Wille werden zitiert: „Presse- und Rundfunkfreiheit sind ein Fundament der Demokratie, dazu gehört der ungehinderte Zugang zu Informationen und Pressekonferenzen.“ Die Entwicklungen in den Nachbarländern beobachte man mit Sorge, so Wille.

Orbán war am Mittwoch nach Tschechien gereist, um Babis im Wahlkampf zu unterstützen. In Ústí nad Labem, dem Wahlkreis von Babis in Nordböhmen, kritisierten beide sowohl die Migrations- als auch die Klimapolitik der Europäischen Union und warnten vor Migrantinnen und Migranten, die vor den Taliban aus Afghanistan fliehen.