Wissenschaftler: Medien haben mit Trump „notorischen Rassisten“ Bühne bereitet

Köln. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sieht eine Mitverantwortung der seriösen Medien für die gewaltsamen Auseinandersetzungen rund um den US-Kongress in Washington. Aufgrund einer „falsch verstandenen Neutralität“ in der Berichterstattung hätten diese Medien dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump Sendezeit bereitgestellt und eine „offene Flanke“ geboten, um seine zweifelhaften Ansichten zu verbreiten, sagte Pörksen am Freitag im WDR-Radio in Köln.

Damit sei einem „notorischen Rassisten und Verschwörungstheoretiker“ eine Bühne bereitet worden. Der Experte forderte von den Medien deshalb ein „neues Ringen um Faktizität“.

Trump: „Mischfigur aus Reality-TV-Star und Internet-Troll”

Zugleich seien die Ereignisse von Washington ein „robustes Indiz dafür, wie mächtig soziale Medien geworden sind“ und wie wirksam Desinformationen mittlerweile unters Volk gebracht werden könnten, erklärte der Professor an der Universität Tübingen. Trump sei ein „Profiteur einer veränderten Medienwelt“ und eine „Mischfigur aus Reality-TV-Star und Internet-Troll“.

Trump-Anhänger waren am Mittwoch nach einer Kundgebung mit dem US-Präsidenten gewaltsam in das Kapitol eingedrungen. Die Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus, bei der der Wahlsieg von Joe Biden formell bestätigt wurde, wurde für mehrere Stunden unterbrochen.