Trotz Laschet-Abgang nach Berlin: „Laschi“ bleibt WDR-Comedy erhalten

Köln. Auch nach seinem Abgang als Ministerpräsident bleibt Armin Laschet (CDU) den Fans der beliebten Radio-Comedy „Laschi und Lauti“ auf WDR2 erhalten. Man habe „keine Anzeichen dafür“, dass die Polit-WG bei den Hörerinnen und Hörern an Beliebtheit verliere, sagte eine WDR-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. „Im Gegenteil, es gibt eher vom Ton leicht ‚besorgte‘ Anfragen, wie denn die Zukunft unserer Wohngemeinschaft aussieht.“

In dem Radioformat werden Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) als „Laschi und Lauti“ parodiert. Die Comedy-Sendung hat viele Fans - auch im Landtag. Laschet war diese Woche als Ministerpräsident ausgeschieden, da er nun als Abgeordneter im Bundestag sitzt.

„Das Publikum mag die Protagonisten offenbar unabhängig von den Posten der Vorbilder in der Politik“, so die WDR-Sprecherin. Wie im echten Leben könne es in der WG aber noch Wechsel geben, so dass zum Beispiel „Scholzi“, „Lindi“ oder „Baerbocki“ dazukommen könnten. „Wir warten gespannt auf den Abschluss der Koalitionsverhandlungen“, hieß es beim WDR.