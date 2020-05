Trotz Corona: Das ZDF feiert mit Thomas Gottschalk Geburtstag

Anzeige

Mainz. Thomas Gottschalk wird 70 – und das ZDF spendiert dem TV-Urgestein eine Geburtstagssendung. Daran ändern auch Corona nichts.

Reingefeiert wird live am Sonntag, 17. Mai 2020, ab 22.15 Uhr – und um Mitternacht heißt es dann: “Happy Birthday, Thomas Gottschalk!”, kündigt der Sender in einer Mittelung an. Mit dabei seien gute Freunde und prominente Wegbegleiter des Jubilars – welche, das soll auch für Gottschalk selbst eine Überraschung bleiben.

“Das ist ‘öffentlich-rechtliches Reality-Fernsehen’ vom Feinsten. Ein Mann wird vor den Augen des Publikums siebzig. Die Abteilungen Unterhaltung und Wissenschaft arbeiten da beim ZDF eng zusammen. Ich bin stolz darauf, dass man für dieses Experiment mich ausgewählt hat”, sagt Thomas Gottschalk selbst zur Livesendung.

Mehrere Shows abgesagt

Die Show wird laut ZDF ohne Publikum und unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus und einer Risikominimierung entsprächen.

Wegen der Corona-Pandemie waren zuvor zwei Shows mit Thomas Gottschalk im ZDF abgesagt worden. Die im Juni in Offenburg geplanten Aufzeichnungen der Formate “Gottschalks große Popshow” und “50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe” entfallen.