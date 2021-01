Als Schiffsärztin: Collien Ulmen-Fernandes sticht mit „Traumschiff“ in See – für eine Folge

Anzeige

Feste Jobs auf dem ZDF-Quotendampfer „Das Traumschiff“ (ZDF) sind heiß begehrt. Seit Jahrzehnten erfreut sich die Reisereihe im Zweiten höchster Beliebtheit. Prominenter Neuzugang ist Collien Ulmen-Fernandes, wie „t-online“ zuerst berichtete. Als Schiffsärztin wird sie Ostern 2021 an Bord des „Traumschiffs“ zu sehen sein.

Allerdings bleibt ihr Auftritt ein einmaliger Einsatz, wie das ZDF dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte. „Die Rolle der Schiffsärztin/des Schiffarztes wird künftig immer wieder von wechselnden Personen ausgefüllt. In der ‚Traumschiff‘-Folge, die an Ostern 2021 ausgestrahlt werden wird, ist Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin zu sehen“, erklärte eine ZDF-Sprecherin dem RND.

Nick Wilder ist beim „Traumschiff“ ausgestiegen

Zum Hintergrund: Im letzten Jahr hatte der langjährige Schiffsarzt Doc Sander (gespielt von Nick Wilder) nach zehn Jahren seinen Dienst quittiert. In den letzten beiden „Traumschiff“-Folgen, die an Weihnachten und an Neujahr liefen, war bereits Sina Tkotsch als Dr. Julia Brand zu sehen gewesen.