Trash-Format “Finger weg!” boomt auf Netflix: Es gibt nur eine Regel für die Kandidaten

Anzeige

Anzeige

Normalerweise setzt Netflix eher auf aufwändig produzierte Serien. Doch mit “Finger weg!” (im US-Original „Too Hot To Handle“) macht der Streamingdienst RTL und Co. in Sachen Trash ernsthaft Konkurrenz: In der Show kommen zehn Singles auf einer Urlaubsinsel zusammen. Eine Siegerprämie von 100.000 Dollar (circa 92.000 Euro) ist ausgeschrieben. Was die Kandidaten und Kandidatinnen dafür machen müssen? Eigentlich nicht viel - nur die Finger voneinander lassen. Knutschen, Petting, Sex, all das ist hier acht Episoden lang verboten. Und das fällt vielen Kandidaten sichtlich schwer - ab Tag eins...

Mit jedem Fehltritt wird die Siegesprämie um 3000 Dollar gekürzt. Und dass es zu Ausrutschern kommt, liegt der Idee des Trash-Formats zugrunde. Natürlich schaffen die Singles es nicht, vier Wochen lang gar nicht auf Tuchfühlung mit ihren Mitkandidaten und -kandidatinnen zu gehen.

Wird jetzt nach “Tiger King” auch “Finger weg!” zum Hype?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Show, so trashig sie auch ist, kommt gut beim Publikum an - aber polarisiert auch. Unter den Hashtags #Fingerweg und #Toohottohandle wird darüber diskutiert. Die einen lieben das neue Format, gerade auch wegen seines Trashfaktors ...

Bin jetzt auch auf der dunklen Seite der Macht. Ich habe nun auch ein eigenes Konto bei @NetflixDE.

Was Haus des Geldes, Narcos, Tiger King und so nicht geschafft haben, hat das Trash-TV geschafft. 😎 #FingerWeg — Lukas. (@strafraumeck) April 21, 2020

Anzeige

... und wünschen sich das Ganze noch mal mit Teilnehmern aus anderen deutschen Formaten wie “Bachelor”, “Bachelorette” und Co.

Anzeige

Kann das bitte in Deutschland anlaufen? Am besten mit den Trash Leuten vom Bachelor/ Bachelorette, Temptetion Island, love Island und Co. Das wäre perfekt. #FingerWeg — Julia Ehrhardt (@ehrhardt_julia) April 19, 2020

Andere können damit wiederum nichts anfangen:

Auch wenn ich mir hier nur Feinde mache:



Ich finde Shows wie #fingerweg abartig, dieser Scheißdreck hat mich auf MTV schon voll genervt als ich noch 10 Jahre jünger war... — Knut Knutsen (@keineahnung84) April 22, 2020

Netflix, das RTL der Streamingdienste…. 🙄#Fingerweg — Nerd Relaxo (@NerdRelaxo) April 20, 2020

Und nicht nur in Deutschland wird über die Serie diskutiert. Auch in ausländischen Medien läuft die Show in den Medien rauf und runter. So wird beispielsweise auf der österreichischen Seite miss.at schon die Frage gestellt, welche Paare aus den Sendung noch zusammen sind. Dieselbe Frage beschäftigt unter anderem auch den britischen “Express”, der außerdem die Frage nach den Drehorten stellt. “The Globe and Mail” geht der Frage nach, warum die Show ein Hit ist. Schon jetzt ist klar: Ob die Show nun gefällt oder nicht - die gewünschte Aufmerksamkeit hat sie.

RND/hsc