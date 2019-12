Tod von Wolfgang Winkler: MDR ändert das Programm

Anzeige

Anzeige

Halle. Der Schauspieler und frühere "Polizeiruf“-Kommissar Wolfgang Winkler ist tot: Diese Nachricht sorgte bei Weggefährten und Kollegen für Bestürzung. Der Mitteldeutsche Rundfunk kündigte an, in Gedenken an den Schauspieler das Programm zu ändern.

Am Montagabend soll im MDR noch einmal ein "Polizeiruf“ mit Wolfgang Winkler und Jaecki Schwarz gezeigt werden, sagte eine Sprecherin. Beide standen 17 Jahre lang als Ermittlerduo für den Sonntagabendkrimi "Polizeiruf 110“ der ARD vor der Kamera. Als Herbert Schneider und Herbert Schmücke lösten sie in Halle genau 50 Fälle. Im Jahr 2013 ging diese Ära zu Ende. Zuletzt war Winkler als "Rentner-Cop“ in der gleichnamigen ARD-Vorabendserie zu sehen.

Der gebürtige Görlitzer Winkler lebte zuletzt in Berlin. Er wurde 76 Jahre alt. Neben seinen TV-Rollen spielte er auch Theater. So war er unter anderem in Halle engagiert. Der dortige Schauspielintendant Matthias Brenner reagierte betroffen auf Winklers Tod. Er habe gewusst, dass sein Freund Winkler sehr krank gewesen sei, sagte Brenner am Sonntag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa/seb