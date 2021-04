Nach Tod von Willi Herren: Sat.1 zeigt restliche „Promis unter Palmen“-Folgen nicht

Anzeige

Nach dem plötzlichen Tod von Willi Herren stoppt Sat.1 die weitere Ausstrahlung von „Promis unter Palmen“. Herren war als Kandidat in der bereits aufgezeichneten Reality-TV-Show dabei gewesen, in den vergangenen beiden Wochen liefen die ersten Folgen.

„Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es in einer Mitteilung des Senders gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aus Pietätsgründen wird Sat.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden.“

Willi Herren war am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Der Schauspieler („Lindenstraße“) wurde 45 Jahre alt. In den vergangenen Jahren war er auch in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen gewesen, darunter das RTL-Dschungelcamp, „Promi Big Brother“, „Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“.