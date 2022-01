Tina Ruland über Dschungelcamp-Teilnahme: „Ich kann das Geld sehr gut brauchen“

Anzeige

Wenn am 21. Januar das RTL-Dschungelcamp in eine neue Runde startet, tauscht auch die Schauspielerin Tina Ruland (55, „Manta, Manta“) ihre Berliner Wohnung gegen südafrikanische Feldbetten. Über die Gründe für ihre Teilnahme hat sie jetzt ganz offen mit dem Magazin „Bunte“ gesprochen.

„Die letzten zwei Jahre waren katastrophal, natürlich kann ich das Geld sehr gut brauchen“, sagte Ruland. Um ihre Grenzen kennenzulernen, müsse sie jedenfalls nicht ins Dschungelcamp, „die habe ich als alleinerziehende Mutter zweier Söhne und nach 30 Jahren im Schauspielgeschäft wirklich genügend ausgetestet“, so die 55-Jährige.

Ihre beiden Söhne hätten sehr unterschiedliche Meinungen zu ihrer Teilnahme an der Sendung, berichtete Ruland weiter. „Mein ältester Sohn Javis ist 17, der war zunächst nicht so begeistert. Ich musste ihm versprechen, auf keinen Fall peinlich zu sein“, so Ruland. „Mein jüngerer Sohn Vidal ist elf, der sieht das Ganze eher als großes Abenteuer.“

Dschungelcamp: Ruland hat Angst vor dem Hunger

Die größte Herausforderung im Dschungelcamp sei möglicher Hunger. „Ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät oder ähnliches gemacht und kenne Hunger einfach nicht. Ich stelle mir das wirklich total schwer vor“, sagte Ruland in einem weiteren Interview mit der Zeitschrift „Gala“.

Die 15. Staffel der Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ startet am 21. Januar. Coronabedingt entsteht die Show diesmal in Südafrika statt wie früher in Australien. Neben Ruland kämpfen Personenschützer Peter Althof, die Reality-Sternchen Linda Nobat, Tara Tabitha und Janina Youssefian, Schauspieler Eric Stehfest, Reality-Darsteller Manuel Flickinger, TV-Sternchen Christin Okpara, Schauspielerin Anouschka Renzi, Designer Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis und Reality-Star Filip Pavlovic um die Dschungelkrone.