TIME Magazine kürt 100 Frauen des letzten Jahrhunderts

Erstmals in der Geschichte des US-amerikanischen Magazins “TIME” wurden nur Frauen in die Bestenliste der letzten 100 Jahre gewählt. Von 1920 bis 2020 wurde für jedes Jahr eine einflussreiche Frau gewählt, die sonst größtenteils übersehen wurden. Für jede wurde ein kreatives Cover gestaltet.

Im Jahr 1999 hat das Magazin das berühmte “Mann des Jahres”-Cover in “Person des Jahres” umbenannt, um inklusiver zu sein. In der Praxis wurde das aber nicht umgesetzt - die meisten “Personen des Jahres” waren Männer. Um die übergangenen Frauen anzuerkennen, ist am Donnerstag das neue Projekt gestartet. Die frühere Chefredakteurin des Magazins, Nancy Gibbs, erklärte die Motivation dahinter: Das Projekt sei eine Möglichkeit zu untersuchen, in welcher Weise Frauen, aufgrund von systematischer Ungleichheit Macht inne hielten.

Das erste Cover von 1920 ist mit vier berühmten Frauenrechtlerinnen besetzt, darunter die schwarze Sufragette Ida B. Wells.

Eines der aktuelleren Beispiel ist das Cover des Jahres 2010: Die Sprecherin des US-amerikanischen Repräsentantenhaus Nancy Pelosi. 2010 half sie dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama dabei, für das Regierungsprogramm “Affordable Care Act” der Demokratischen Partei Stimmen zu sammeln.

Das Titelblatt für 2014 ging an die Sängerin Beyoncé Knowles - sie wird für ihre musikalischen Leistungen und politischen Aktivismus geehrt. Die restlichen Cover sind auf der Website des TIME Magazines aufgelistet. Das Jahr 2015 ging wieder an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel - eine Anerkennung ihrer politischen Überzeugungen in Sachen Menschenrechte, freie Märkte und offene Grenzen.

RND/am