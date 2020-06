Til Schweiger über Bastian Schweinsteiger: “Ein vergoldetes Steak würde er gar nicht essen”

Anzeige

Kürzlich sorgte Til Schweiger noch mit einem Instagramstory-Post für Aufsehen, in dem er den Virologen Christian Drosten und den Politiker Karl Lauterbach kritisierte - anschließend entschuldigte er sich für die Äußerungen. Nun sorgt der Filmproduzent und Schauspieler mit einem neuen Projekt für Aufsehen: Am Freitag läuft auf Amazon Prime die Doku “Schw31eins7eiger” über die Fußballkarriere von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht Schweiger über seine eigenen Fußballerfahrungen, vergoldete Steaks und weinende Männer in Umkleidekabinen.

Herr Schweiger, halb nackte Männer in einer Umkleidekabine, die vor Rührung ein paar Tränen verdrücken: Kann sich ein Dokumentarfilmer Besseres wünschen?

Die Szene ist für mich der emotionale Höhepunkt des ganzen Films: Wir waren bei Bastian Schweinsteigers letztem Spiel für Chicago Fire gegen Orlando City im August 2019 dabei. Sein Team hatte vorher gegen Toronto die Play-offs verpasst. Für Bastian war in diesem Moment klar, dass seine aktive Fußballkarriere beendet ist. Er war sich nun aber keinesfalls sicher, ob er sich auch weinend im Fernsehen erleben möchte. Zum Glück ließ er sich von mir überzeugen. Und deshalb sehen wir jetzt, wie ihm die Stimme stockt bei den Abschiedsworten an seine Mitspieler.

Mal ehrlich: Gab es andere Szenen, die er gestrichen hat?

Nein, keine einzige. Er war sogar so lieb, uns private Aufnahmen von seiner Hochzeit mit Ana Ivanovic in Venedig zu überlassen.

Dokumentarisches war bislang nicht Ihr Ding: Wie kam es zu diesem Film?

Die Leute um Bastian hatten bei mir angefragt. Ich habe sofort zugesagt – hatte aber damals keine Zeit. So führte Robert Bohrer Regie, ein Fußballfachmann, ich habe produziert. Ich kam erst ins Spiel, als ein sechsstündiger Rohschnitt vorlag.

Ein genervter Uli Hoeneß sagt im Film über den jungen Schweinsteiger, der beim Torjubel triumphierend ein Haarband in die Kameras hält, er solle Fußball spielen, nicht den Schauspieler geben: Wie viel Schauspielerei gehört zum Fußball?

Dieses Talent ist bestenfalls bei Schwalben hilfreich, wenn Spieler einen Elfer rausschinden wollen. Nützlich ist es allerdings auch bei den üblichen Interviews nach dem Spiel: Die Spieler werden da ja wie Politiker darauf trainiert, möglichst nichts zu sagen. Generell aber ist Fußball schon eine ehrliche Sache.

Würden Sie Schweinsteiger für einen Spielfilm besetzen?

Ich kann mir vorstellen, dass er vor der Kamera super funktioniert. Vielleicht hätte er es ja auch als Influencer weit gebracht – wenn es die in seinen Anfangsjahren schon gegeben hätte: Jede Woche ist er damals mit einer anderen Frisur aufgelaufen. Heute schmunzelt er über seine damaligen Haarexperimente.

Der Film schwelgt in Fußballszenen. Sie sparen aber ausgerechnet Schweinsteigers verschossenen Elfmeter aus, der über die Niederlage des FC Bayern 2012 im legendären Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea entschied. Wollten Sie ihm diese Erinnerung ersparen?

Nee, dass der Ball an den Pfosten geklatscht ist, weiß jeder. Das hört man auch auf der Tonspur. Und wir sehen hinterher den Schmerz und die Leere in seinem Gesicht. Das war mehr ein künstlerisches Element.

Filme über Fußballhelden sind en vogue, siehe jene über Toni Kroos oder Diego Maradona. Was fasziniert an Männern, die besser als andere gegen Bälle treten?

Es geht uns ja nicht nur darum, dass Bastian ein toller Fußballer ist. Wir zeigen ihnen als einen sympathischen, geradlinigen, kritischen Menschen. Bundestrainer Joachim Löw hat unseren Film schon gesehen, und er findet, dass wir Basti sehr gut getroffen haben.

Risse fehlen in diesem Heldengemälde: Gab es nicht die ein oder andere Auseinandersetzung, mit der Sie das Bild hätten noch bunter malen können?

Ich habe noch nie gehört, dass Bastian über jemanden schlecht geredet hat. Als er unserem Filmteam das Bayern-Trainingsgelände in München gezeigt hat, war er zu jedem gleichermaßen freundlich – egal, ob das Rummenigge, Hoeneß, die Sekretärin, die Reinigungsfrau oder der Hausmeister waren. Und umgekehrt wurde er von allen freudig begrüßt.

Aus Ihrem Kinoleben kennen Sie reichlich kreischende Fans: Genießt ein Filmstar eine ähnliche Verehrung wie ein Fußballstar?

Das ist schon noch was anderes: Mit einem erfolgreichen Fußballer wie Bastian identifiziert sich ein ganzes Land. Bastian hat alle Titel geholt, die man holen kann, bis hin zur Weltmeisterschaft 2014. Obwohl – Europameister ist er nie geworden. Na, das wird er verschmerzen.

Sie besichtigen im Film die beeindruckende Autoparade der Bayern-Spieler: Hatten Sie das Gefühl, da der rollenden Dekadenz zu begegnen?

Nee, aber aufgefallen ist mir die Karre von Ribéry: ein rosa Audi! Bastian hat uns erklärt, dass Rosa in Frankreich eine Männerfarbe ist. Schön war auch der Hummer von Rafinha direkt neben dem Mini von Schweinsteiger.

Apropos Franck Ribéry: Können Sie sich vorstellen, dass Schweinsteiger mit einem vergoldeten Steak in den sozialen Medien prahlt?

Niemals. Ich glaube nicht einmal, dass Bastian ein vergoldetes Steak essen würde.

Im Film singt ein ganzes Fußballstadion “Basti, Fußballgott”: Haben Sie in früheren Jahren mal davon geträumt, dass “Til, Fußballgott” gesungen wird?

Dazu hätten meine Fähigkeiten leider nie gereicht. Ich habe es nur bis zur Bezirksliga gebracht. Auf dem Niveau habe ich aber auch mal einen wichtigen Elfmeter gegen den Pfosten geknallt – wochenlang ging es mir danach schlecht.

Bezirksliga ist doch schon was.

Na ja, darunter kommt nur noch die Kreisliga A, B, C. Als ich 21 war, habe ich mit Fußball aufgehört. Dann bin ich in Köln auf die Schauspielschule und nur noch mit Kneipenmannschaften aufgelaufen.

Oliver Kahn sagt über Schweinsteiger, dass er sich treu geblieben und alles mit einer gewissen Unbeschwertheit erreicht hat: Würden Sie das auch für Ihre eigene Karriere gelten lassen?

So unbeschwert wie der Bastian bin ich leider nicht. Ich glaube, er ist viel ausgeglichener. Bei mir schlagen die Emotionen mal in die eine und mal in die andere Richtung. Aber treu bin ich mir schon geblieben.

Was hat Sie dazu bewogen, in dem Film selbst vor der Kamera aufzutauchen?

Der Regisseur hatte mich gebeten. Wir haben aber auch einiges rausgeschnitten, zum Beispiel, wie Bastian und ich kochen. Er kann nämlich gar nicht kochen. Er war nur dazu zu gebrauchen, Parmesan zu raspeln. Beim nächsten gemeinsamen Essen werde ich mal überprüfen, was er von mir gelernt hat.

Was haben Sie in diesem Film erfahren, was Sie vorher noch nicht wussten?

Zum Beispiel, dass Bastian ein herausragender Skiläufer ist. Er hat in seinem letzten Rennen in Jugendtagen sogar mal seinen Kumpel, den späteren Weltklasseskifahrer Felix Neureuther, geschlagen.

Schauen Sie sich momentan die Geisterspiele im Fernsehen an?

Na klar. Komisch fühlt sich das allerdings schon an: Das ist so wie früher auf dem Bolzplatz, nur dass es in einem Stadion ohne Zuschauer viel mehr hallt. Aber ich bin ja am Spiel interessiert. Und das funktioniert auch super ohne Publikum.