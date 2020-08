TikTok-Star Jasi ist mit 17 Jahren Mutter geworden: “Freue mich auf alle Momente”

Anzeige

Die TikTok-Berühmtheit Jasi_xx3 hat ihr Baby bekommen. Wie die 17-Jährige auf Instagram bekannt gab, ist ihre Tochter am 23. August zur Welt gekommen. “Ich bin wirklich über glücklich sie endlich in meinen Armen halten zu können & freue mich auch schon auf alle weiteren, tollen Momente mit ihr”, so Jasi auf ihrem Instagram-Kanal.

Ihre Fans freuen sich über die frohe Botschaft: Knapp 300.000 Nutzern gefällt der Beitrag. In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche: “Euch Beiden nur das Beste auf die kommenden Jahren”, schreibt eine Nutzerin.

Mehr als 1,2 Million Follower

Jasmin hat auf TikTok mittlerweile mehr als 1,2 Million Follower, auf Instagram sind es knapp 800.000 Fans. Dort verkündete sie im April auch ihre Schwangerschaft. Damals schrieb die 17-Jährige: “Für manche wird es ganz plötzlich kommen, andere haben es sich schon gedacht und ja es stimmt, ich bin schwanger.”

Später wurde sie sogar vom TV-Sender “RTL” für ein Interview eingeladen. “Also, ich habe es ja durch einen Test erfahren und ich war erstmal geschockt und habe auch geweint”, so Jasmin zum Moderator Marco Schreyl. Der Schock verflog jedoch schnell: So sagte sie, das Kind sei ein großes Geschenk.