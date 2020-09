“Tiger King”-Star Carole Baskin macht bei „Dancing With the Stars“ mit

Anzeige

New York. Vom Tigerkäfig auf die Tanzfläche: Die durch die Netflix-Dokuserie „Tiger King“ bekannt gewordene Tierschützerin Carole Baskin macht bei der US-Tanzshow „Dancing With the Stars“ mit. Der Sender ABC teilte am Mittwoch mit, dass die 59-Jährige in der US-Version von „Let’s Dance“ dabei sein werde. Zu den weiteren Teilnehmern der 29. Staffel gehören Rapper Nelly, Schauspielerin Anne Heche und der ehemalige Football-Star Vernon Davis.

Im Mittelpunkt der Tanzshow dürfte aber Carole Baskin stehen: Die war vor einigen Monaten als Erzrivalin von Joe Exotic im Netflix-Hit „Tiger King“ zu Berühmtheit gelangt und bezeichnet sich inzwischen selbst als „meistgehasste Person der Welt“. Die Doku-Serie (deutsch: „Großkatzen und ihre Raubtiere“) zeichnet das ungewöhnliche Leben von Joe Exotic nach, der zu 22 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er unter anderem einen Mann beauftragt haben soll, Baskin zu ermorden.

Weitere Teilnehmer von „Dancing With the Stars“ sind „Backstreet Boys“-Mitglied AJ McLean, Cheerleaderin Monica Aldama, „Bachelorette“ Kaitlyn Bristowe, Eiskunstläufer Johnny Weir, Disney-Star Skai Jackson, „Catfish“-Moderator Nev Schulman, der frühere NBA-Spieler Charles Oakley, TV-Moderatorin Jeannie Mai und TV-Maklerin Chrishell Stause.

„Dancing With the Stars“ startet am 14. September in den USA.