“Tiger King”: Neue Doku über Carole Baskin

Die True-Crime-Doku “Tiger King” begeistert Streaming-Fans weltweit: In der Serie geht es unter anderem um die Machenschaften des Wildtier-Halters Joe Exotic und der Tierschützerin Carole Baskin. Besonders zur Vergangenheit von Carole Baskin bleiben noch viele Fragen offen, die nun in einer neuen Dokumentation beleuchtet werden sollen.

US-Sender produziert Doku

Eine dieser Fragen ist: Hat Caroline Baskin ihren millionenschweren Ehemann umgebracht und an ihre Tiger verfüttert? In der neuen Doku des US-Fernsehsenders “Investigation Discovery” wird dieses Gerücht behandelt, wie das Internetportal “IGN" berichtet. Die Doku “Investigating the Strange World of Joe Exotic” soll mit exklusivem Filmmaterial das Leben von Joe Exotic, Carole Baskin und anderer aus “Tiger King” bekannter Figuren erforschen. So möchte der Sender unter anderem erzählen, “welche Skelette" Joe Exotic noch versteckt und was “das FBI wirklich weiß". Laut IGN kooperiert Joe Exotic mit den Machern der neuen Show.

Neue Netflix-Folge

Auch bei Netflix soll es laut der Seite “Filmstarts" noch in der nächsten Woche eine neue Folge von “Tiger King” geben. Eine komplette zweite Staffel wurde von Netflix bisher jedoch nicht bestätigt.

RND/am

