Die Netflix-Serie “Tiger King” mit Vokuhila-Träger Joe Exotic als Protagonist hat sich zu einem skurrilen Medienphänomen entwickelt. Darin geht es um eben diesen Joe Exotic, der wegen Tierquälerei, Raubtierhandels und Auftragsmordes zurzeit im Gefängnis sitzt. Die Promiwelt ist begeistert von der Geschichte - und äußert sich in den sozialen Medien zahlreich dazu.

Auf diesen Zug aufgesprungen sind nun auch der Musiker Donnie Wahlberg, früher Mitglied der Band “New Kids on the Block”, und die Schauspielerin Jenny McCarthy (“The Jenny McCarthy Show”) mit einer auf Instagram geposteten Parodie, in der sich Wahlberg als Hauptperson der irren Netflix-Doku verkleidet - und McCarthy als Tiger. Das Promipaar sorgt mit der Persiflage eines Joe-Exotic-Musikvideos für viel Heiterkeit.

Wahlberg mit Vokuhila-Perücke

In dem Video trägt Wahlberg die für den singenden Raubtierzoo-Besitzer Joe Exotic typische blonde Vokuhila-Perücke, während sich das Ex-Playmate in ein Tigerkostüm geworfen hat. „Exotic Don“ verpasst dabei seinem wilden Kätzchen immer wieder Schläge – ein Fingerzeig drauf, dass der echte Joseph „Joe Exotic“ Maldonado-Passage als Tierquäler (und wegen Auftragsmords) verurteilt wurde.

RND/sin