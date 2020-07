Thriller “Emancipation” mit Will Smith landet bei Apple TV

Anzeige

Los Angeles. Apple TV+ hat den Bieterkrieg um den geplanten Thriller “Emancipation” gewonnen. Der Streamingdienst habe große Studios wie Warner Bros. und Universal geschlagen, berichteten die US-Branchenblätter “Hollywood Reporter” und “Variety” am Mittwoch (Ortszeit).

Für die weltweiten Rechte soll der Preis auf über 100 Millionen Dollar geklettert sein. Hollywood-Star Will Smith (51, “Men in Black”, “Ali”) wird unter der Regie von Antoine Fuqua (“Equalizer”) einen Sklaven auf der Flucht spielen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2021 beginnen.

Auch Scorsese-Thriller läuft bei Apple TV

"Emancipation" beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1863. Einem schwer misshandelten Sklaven gelingt im US-Staat Louisiana die Flucht von einer Plantage in den Norden der Vereinigten Staaten. Damals veröffentlichte Fotos von seinem nach einer Auspeitschung völlig vernarbten Rücken machten sein Schicksal bekannt. Er wolle den Sklaven nicht als Opfer, sondern als Kämpfer darstellen, hatte Fuqua zuvor in einem Interview gesagt.

Der iPhone-Riese Apple fügt damit seinem neuen Streamingdienst einen weiteren prestigeträchtigen Film hinzu. Apple TV+ will auch den teuren Scorsese-Thriller "Killers of the Flower Moon" mit den Stars Leonardo DiCaprio und Robert De Niro produzieren. Im Mai kaufte der Streamingdienst dem Sony-Studio das Kriegsdrama "Greyhound" mit Oscar-Preisträger Tom Hanks ab, das nun am 10. Juli bei Apple Premiere feiert.