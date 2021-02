Thomas Gottschalk scherzt über Joko Winterscheidts tote Mutter

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ein Witz von Thomas Gottschalk über die Mutter von Joko Winterscheidt ist schwer nach hinten losgegangen. Dass sie schon lange tot ist, wusste der 70-jährige Fernsehmoderator offensichtlich nicht. Der Fauxpas passierte am Dienstagabend in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“. Elyas M’Barek war dieses Mal der Gastgeber und wollte sich dabei Wünsche erfüllen.

Der Schauspieler holte seine eigene Mutter ans Telefon und ließ sie mit dem „Wetten, dass..?“-Veteranen sprechen. Gottschalk lobte M’Barek in den höchsten Tönen, nutzte die Aktion aber auch für einen Seitenhieb auf seinen Mitkandidaten Winterscheidt: „Wenn Joko zu Hause anruft, geht die Mutter nicht ans Telefon. Das ist der Unterschied.“

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Winterscheidt kann über Gottschalks Bemerkung lachen

Winterscheidt reagierte mit einem ohrenbetäubenden Lachen und der kurzen Bemerkung: „Von allen Gags, die Du bisher gemacht hast, der böseste überhaupt. Sehr gut.“ Was die meisten Zuschauer nicht wussten: Winterscheidts Mutter starb an Krebs, als er sechs Jahre alt war. Die offenbar unbedachte Bemerkung scheint das Verhältnis zu Gottschalk nicht getrübt zu haben. Sie wirkten am Ende der Show herzlich miteinander.

Die Einschaltquote war gut. M'Barek verteidigte vor 2,35 Millionen (7,7 Prozent) die Moderation knapp. In einem sehr langen Finale besiegte der 38-Jährige die Moderatorin Palina Rojinski (35). Entscheidend war am Ende die Frage nach der 80er-Jahre-Rockband Europe. Zuvor hatten bereits Gottschalk (70), Wildcard-Gewinnerin Anna und Winterscheidt (42) in der Show die Segel gestrichen.

Bei der Sendung wollen vier Kandidaten - darunter drei Prominente - gewinnen und nächster Showmaster des Formats werden. M'Barek hatte die Show in der vorigen Show Gottschalk abgeknöpft, der sie zuvor wiederum Winterscheidt abgeluchst hatte. Die erste Staffel des Formats ist damit vorbei. Sie soll aber fortgesetzt werden.