Thomas Gottschalk eröffnet DSDS-Halbfinale: „Auch Titanen können stürzen“

Anzeige

Anzeige

Noch nie in der langjährigen Geschichte von „Deutschland sucht den Superstar“ hat es an der Juryfront so viel Trubel gegeben wie in der aktuellen Staffel. Sorgte zu Beginn der Staffel Ex-Juror Michael Wendler für einen noch nie da gewesenen Eklat und seinen vorzeitigen Exit, legte ausgerechnet Chefjuror Dieter Bohlen mit seinem DSDS-Aus nach 18 Staffeln nach. Und so kam es, dass nach der krankheitsbedingten Absage Bohlens für die Liveshows prompt die nächste Überraschung folgte. Denn frei nach dem Motto „Ein Titan geht, ein anderer Titan kommt“ wurde Entertainer Thomas Gottschalk als Bohlen-Ersatz verkündet.

Und so sollte am Samstagabend ein bestens gelaunter Thomas Gottschalk das DSDS-Halbfinal-Studio in Duisburg betreten, um neben seinen Jury-Kollegen Maite Kelly und Mike Singer in einer gemütlichen Sitzecke Platz zu nehmen. Doch Thomas Gottschalk wäre nicht Thomas Gottschalk, wenn er nicht (zumindest kurzzeitig) die Bühne für sich einnehmen, das Ganze mit einem „Da bin ich wohl schon falsch abgebogen“ kommentieren und die Zuschauer vor den Fernsehern in guter alter Samstagabendshowmanier begrüßen würde.

So ließ es sich der Kultmoderator ebenso wenig nehmen, direkt zu Beginn der Show einige Worte zu dem Mann zu verlieren, in dessen sprichwörtliche Fußstapfen er bei „Deutschland sucht den Superstar“ tritt: Dieter Bohlen. „Auch Titanen können stürzen – und das ist dem Dieter passiert. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung, Dieter und das meine ich wirklich so“, so der Entertainer.

„Das zeichnet Titanen aus. Wenn sie am Boden sind, dann stehen sie wieder auf“

Anzeige

Auch auf die Frage, wie es dazu kam, als Neujuror in die DSDS-Familie aufgenommen zu werden, lieferte Gottschalk in seiner Ansprache eine Antwort: „Das zeichnet Titanen aus. Wenn sie am Boden sind, dann stehen sie wieder auf und natürlich halten die Titanen zusammen, vor allem, wenn es nur drei davon gibt. Oli Kahn arbeitet am Erbe von Uli Hoeneß und ich habe von Dieter die Show geerbt.“

Mit diesen Worten eröffnete Thomas Gottschalk nicht nur das Halbfinale von DSDS, sondern beantwortete im selben Atemzug direkt einige Fragen, die sich viele Zuschauer in den vergangenen Tagen vermutlich gestellt hatten. Und so nahm der Entertainer dann auch neben seinen Jurykollegen Platz und machte die Bühne frei für Moderator Oliver Geissen und die neun Halbfinalisten der aktuellen Staffel.