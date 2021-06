The Weeknd spielt in Serie über Kult-Anführer mit

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Der kanadische R&B-Star The Weeknd („Blinding Lights“) soll nach Medienberichten in einer neuen HBO-Serie über den Anführer eines geheimen Kults mitspielen. Der 31-jährige Sänger teilte auf Twitter einen entsprechenden Artikel des Branchenmagazins „Variety“ und schrieb darüber den geplanten Serientitel „The Idol“. Laut Berichten mehrerer US-Medien ist The Weeknd auch Co-Autor und Produzent der Serie.

In „The Idol“ beginnt eine junge Popsängerin eine Beziehung mit einem Club-Besitzer, der einen geheimen Kult leitet. Welche Rolle The Weeknd spielen soll, war zunächst nicht bekannt. Neben dem Musiker soll auch der Regisseur und Drehbuchautor Sam Levinson („Malcolm und Marie“) an der Serie mitarbeiten.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Für den Grammy-Preisträger, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, wäre es nicht der erste Auftritt in der TV- und Streaming-Welt: Für die US-Serie „American Dad“ hatte der Kanadier an einer Episode mitgeschrieben und sich selbst gesprochen. In der Kriminalkömodie „Der schwarze Diamant“ spielte er ebenfalls sich selbst.