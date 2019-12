“The Voice Senior” 2019: Diese Kirchensängerin holt sich den Sieg

Anzeige

Kirchenchor-Sängerin Monika Smets aus Mönchengladbach hat am dritten Advent die Ü60-Castingshow „The Voice Senior“ auf Sat.1 gewonnen. Die 68-Jährige setzte sich im Finale am Sonntagabend gegen sieben Mitstreiter durch. „Ich habe es nicht glauben können. Vielleicht haben meine Lieder die Menschen in der Weihnachtszeit mehr berührt“, sagte Smets nach der Show.

Die Musikerin, die zuvor noch nie alleine vor großem Publikum gesungen hatte, überzeugte die Zuschauer und ihren Coach Sasha mit Mozarts Werk „Exsultate, Jubilate: Alleluja“ und dem klassischen Weihnachtslied „Adeste fideles“. „Monika ist ein Diamant, der viel zu lange vergraben war - in Mönchengladbach“, sagte Sasha zu seinem Schützling. „Sie hat zurecht gewonnen.“

Max Giesinger in Finalshow von "The Voce Senior"

Die Finalshow aus Berlin, in der auch Max Giesinger und Lotte („Auf das, was da noch kommt“) auftraten, wurde mit einer 45-minütigen Zeitversetzung ausgestrahlt. Laut Sat.1, „damit die Finalisten zwischendurch auch mal durchatmen können“. Das Zuschauervoting wurde am Ende live gesendet.

Die insgesamt vier Folgen der zweiten „Voice Senior“-Staffel kamen in den sozialen Medien mehrheitlich gut an, konnten aber die Quoten des Vorjahres nicht wiederholen. Die dritte Ausgabe sahen, parallel zum ARD-„Tatort“, rund 1,6 Millionen Menschen - ein Minusrekord. Für das kommende Jahr ist bereits eine dritte Staffel angekündigt.

