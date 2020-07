“The Voice of Germany”: Sängerin Stefanie Kloß kommt als Coach in die Castingshow zurück

Anzeige

Berlin. Großes Stühlerücken bei “The Voice of Germany”... Nach Schauspielerin Yvonne Catterfeld und Fanliebling Samu Haber soll nach Informationen von “Bild”angeblich auch Sängerin Stefanie Kloß zu der beliebten Musik-Castingshow “The Voice of Germany” zurückkehren. Die Silbermond-Frontfrau war bereits 2014 und 2015 in der vierten und fünften Staffel als Coach dabei, entschied sich danach aber gegen eine weitere Mitarbeit.

Wann genau im Herbst die zehnte Jubiläumsstaffel von “The Voice of Germany” beginnt, wurde offiziell noch nicht bekanntgegeben.

Nach nur einer “The Voice”-Staffel nicht mehr dabei sind übrigens Sängerin Alice Merton (größter Hit: “No Roots”) und Rapper Sido.