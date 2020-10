“The Voice of Germany”: Ehemalige Kandidaten erhalten zweite Chance

Anzeige

Am Donnerstag läuft die zehnte Staffel von “The Voice of Germany” an. Erstmals in der Geschichte der erfolgreichen Musikcastingshow werden zehn ehemalige Kandidaten erneut vor die Jury treten, um mit ihrem Gesang zu überzeugen.

Unter den zehn sogenannten Allstars sind Pamela Falcon (Staffel eins) und Alex Hartung (Staffel vier), wie die Sendergruppe Pro Sieben Sat.1 am Montag bekanntgab. Falcon hatte mit ihrem damaligen Gesangspartner Percival für Furore gesorgt, als sie zusammen den Prince-Klassiker “Purple Rain” performten. Hartung war in Staffel vier der erste Rapper gewesen, der bei der deutschen Version von “The Voice” dabei war. Sein Auftritt bei den Blind Auditions mit dem Eminem-Hit “Lose yourself” wurde mittlerweile mehr als 33 Millionen Mal bei Youtube aufgerufen.

“Es gelten die gleichen Regeln für alle”, erklärte Pro7-Senderchef Daniel Rosemann. Die einstigen Kandidaten treten in den Blind-Auditions-Runden genauso wie die neuen Talente an und stellen sich der Bewertung der sechs Coaches. “Am Ende könnten sie natürlich auch gewinnen”, sagte Rosemann am Montag.

Die neuen Folgen von “The Voice of Germany” laufen ab 8. Oktober donnerstags auf Pro7 und sonntags in SAT.1.