Großes Stühlerücken bei der erfolgreichen Musikcastingshow “The Voice of Germany” (Pro7/Sat.1). Nachdem in der letzten Woche bekannt wurde, dass Rapper Sido in der Jubiläumsstaffel nicht mehr dabei sein wird, folgt nun ein weiterer prominenter Abgang. Auch Sängerin Alice Merton (“No Roots”) wird nicht mehr auf dem drehbaren Coachingstuhl Platz nehmen.

“Alice Merton wird in der zehnten Staffel von ‘The Voice of Germany’ nicht dabei sein”, bestätigte Pro7-Sendersprecher Christoph Körfer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Nach nur einer Staffel wird die Künstlerin, deren Talent Claudia Emmanuela Santoso die neunte Staffel gewann, aussteigen.

Mertons Management zum RND: “Alice widmet sich dieses Jahr neuer Musik, deshalb hat sie entschieden, bei der nächsten Staffel von ‘The Voice of Germany’ nicht dabei zu sein. Sie wünscht den Coaches und dem ganzen Team eine schöne zehnte Staffel.”

Claudia Emmanuela Santoso aus dem Team von Sängerin Alice Merton gewinnt die neunte Staffel von “The Voice of Germany”. © Quelle: Getty Images

Wer für Sido und Alice Merton als Coaches bei der Jubiläumsstaffel dabei sein wird, will der Sender rechtzeitig bekannt geben.