“The Voice Kids”-Kandidatin Grace (16) hat tödlichen Hirntumor – und bereitet ihre Beerdigung vor

2017 hat Grace Mertens (heute 16) erfolgreich bei “The Voice Kids” teilgenommen. Nach der ersten Runde, der sogenannten Blind Audition, bei Juroren die Teilnehmer nur hören und nicht sehen können, landete sie bei Sängerin Nena und ihrer Tochter Larissa im Team. Schon damals hatte das Mädchen einen Hirntumor, machte seine Geschichte öffentlich. Nun teilt das talentierte Mädchen auf seiner Instagram-Seite seinen Fans eine traurige Nachricht mit: Der Gehirntumor sei „außer Kontrolle“. „Es gibt nichts mehr, was die Ärzte tun können, um ihn zu stoppen. Ich wünschte, ich müsste euch das nicht sagen und dass es nicht wahr ist.“

In einem weiteren Beitrag heißt es, dass sie bereits Vorbereitungen für ihre Beerdigung treffe. Sie wolle ein Video mit ihren Freunden und ihrer Familie erstellen, in dem jeder eine Erinnerung oder einen lustigen Moment mit ihr teilt. Ihre Mutter ruft in einem neuen Post dazu auf, für Grace noch einmal zu singen – unter dem Hashtag #singforGrace2020. Mitgemacht hat bereits unter anderem Ex-“ESC”-Kandidat Michael Schulte, der den Song “Shallow” in einem Instagram-Video singt.