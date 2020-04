Anzeige

Berlin. Ohne Publikum, mit extra Abstand zwischen den Stühlen der Coaches Lena Meyer-Landrut, Sasha und Max Giesinger - und einer Plexiglaswand zwischen den Juroren Lukas Nimscheck und Florian Sump, die sich als “Deine Freunde” einen Doppelstuhl teilen: Das achte Finale der Talentshow “The Voice Kids” auf Sat.1 (Sonntag, 20.15 Uhr) findet aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen unter besonderen Bedingungen statt.

Acht Talente kämpfen um den großen Titel: Marc aus Lohne (13) und Lisa-Marie aus Hamburg (14) im Team Sasha, Gianna aus Kornwestheim (13) und Phil aus Wabern (14) im Team Max, Liana aus der Schweiz (11) und Nikolas aus Hamburg (11) im Team Lena sowie Leroy aus Neuruppin (13) und Paula Sophie aus Mülverstedt (14) im Team “Deine Freunde”.

Die Talente müssen vier Songs vorbereiten

Für den großen Tag mussten die Kinder und Teenager mehrere Songs vorbereiten. Zum Auftakt um 20.15 Uhr treten alle acht Kinder gemeinsam mit Stargast Nico Santos auf und singen gemeinsam ein Medley seiner größten Hits. Danach stehen die Finalisten mit einem Song alleine auf der Bühne, am Ende des ersten Teils treten sie gemeinsam mit ihrem Coach gegen ein anderes Team an. Beide Dreier-Gruppen haben dabei als Basis das gleiche Lied, werden es jedoch unterschiedlich interpretieren.

Nach den beiden Duellen muss sich jeder Juror von einem Talent trennen. Die verbliebenen vier Kinder und Jugendlichen steht eine zweite Einzelperformance an - danach entscheiden die Zuschauer, wer den Sieg in der achten Staffel erringt.

Diese acht Finalisten kämpfen um den Titel „The Voice Kids“ 2020

Acht Kandidatinnen und Kandidaten stehen im diesjährigen Finale von „The Voice Kids“:

#TeamSasha: Marc (13, Lohne/Niedersachsen) und Lisa-Marie (14, Hamburg)

#TeamMax: Gianna (13, Kornwestheim/Baden-Württemberg) und Phil (14, Wabern/Hessen)

#TeamLena: Liana (11, Richterswil/Schweiz) und Nikolas (11, Hamburg)

#TeamDeineFreunde: Leroy (13, Neuruppin/Brandenburg) und Paula Sophie (14, Mülverstedt/Thüringen)

Sieger-Duo von 2019 stellt neue Single vor

Zu Gast sind zudem Mimi & Josy, die 2019 als Duo “The Voice Kids” gewannen. Sie waren schon als Backstage-Moderatorinnen in dieser Staffel, die am 23. Februar gestartet ist, an Bord und stellen in der Finalsendung ihren neuen Song “What Are We Afraid Of” vor.

