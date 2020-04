“The Voice Kids”: Deine Freunde kennen Song von Lena Meyer-Landrut nicht

Anzeige

Anzeige

Nicht jeder Sänger muss alle Songs von den Kollegen kennen, aber dass die Jungs von Deine Freunde Lena Meyer-Landruts Hit “Traffic Light” nicht erkannten, sorgten bei der Sängerin in der aktuellen Folge von “The Voice Kids" selbst für Fassungslosigkeit.

Doch erst mal von vorne: Am Sonntagabend fanden in der bereits achten Folge der beliebten Castingshow die so genannten Battles statt. Sänger Max Giesinger hat für vier Talente aus seinem Team einen Song von Lena Meyer-Landrut ausgesucht. Michelle, Nils, Charis und Joleen performten “Traffic Lights”. Die Sängerin selbst wusste von der Auswahl bis zum Beginn des Auftritts nichts. Als sie die ersten Töne ihres eigenen Liedes hört, feiert sie die Performance der Kids und geht am Ende mit Konkurrent Max Giesinger auf die Bühne, um die Talente abzuklatschen. Die Sängerin glücklich: “Ihr habt es mega mega toll gemacht. Ich bin total voreingenommen und parteiisch."

“The Voice Kids”: Deine Freunde machen Lena Meyer-Landrut fassungslos

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch die Band Deine Freunde soll den Auftritt der vier Talente bewerten. Doch zuerst gibt Lukas Nimschek zu: “Ich muss sagen, ich kannte die Nummer gar nicht.” Als Mitjurorin Lena ihn fassunglos ansieht, fügt er hinzu: “Dann hab ich gecheckt: Das könnte von dir sein. Dann bist du hochgegangen und Flo hat mich gefragt: Was macht denn Lena da oben?”. Sänger Florian Sumpf versucht die unangenehme Situation noch mit netten Worten zu retten: “Erst mal Kompliment, großartiger Song. Haben wir einfach in dem Fall nicht gekannt. Ihr kennt ja auch nicht alle unsere Lieder ...”

RND/lob

Anzeige