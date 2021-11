„The Voice“-Kandidatin verblüfft durch überraschende Optik

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zweite Chancen, verpatzte Gelegenheiten, überraschende Anblicke: In der Pro-Sieben/SAT.1-Show „The Voice of Germany“ muss man stets mit allem rechnen. In der aktuellen Folge etwa versuchte Kandidat Dirk „Dwike“ Weidner (45) mit Philipp Poisels „Zünde alle Feuer“, an alte Erfolge anzuknüpfen: Als Teenie hatte er den Titelsong der TV-Serie „Als die Tiere den Wald verließen“ gesungen und dafür mit Komponisten-Legende Giorgio Moroder (81) zusammengearbeitet – „wusste aber gar nicht, wer das ist so richtig“. Wer er selbst ist, sollte man sich jedoch womöglich merken, denn er kam in die nächste Runde: Johannes Oerding (39) und Mark Forster (38) wollten ihn in ihr Team holen, wobei Ersterer den Zuschlag bekam.

Überhaupt lief es diesmal nicht schlecht für den Hamburger: Auch den bayerischen Hardrocker Max Hofmann (27), der „Last Resort“ von Papa Roach interpretierte, konnte er für sich gewinnen, obwohl den alle vier Coaches wollten. Pluspunkte hatte Johannes sich mit einem Metal-E-Gitarren-Solo verschafft – und der Tatsache, dass er sich als Erster umgedreht hatte. Auch André Stangier (22) outete sich vor seinem Auftritt als Johannes-Fan und hoffte, in dessen Team zu kommen. Doch siehe da: Als der und Nico Santos sich für seine Version von Ed Sheerans (30) „Afterglow“ umdrehten, sagte Andrés Bauchgefühl plötzlich was anderes: Er sei schon lange nicht mehr im Urlaub gewesen und wähle daher „Team Mallorca“, sprich: Nico, der auf der Balearen-Insel aufgewachsen ist. In diesem Team landete auch die Schülerin Marina Vavoura (17), für die alle Coaches außer Johannes gebuzzert hatten, der sich darüber allerdings darüber schwarz ärgerte: „Ich hab einen Fehler gemacht!“

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Überraschung für ausgeschiedenen Kandidaten

Nicht kämpfen mussten Sarah Connor (41) um Hai Mi Trân (20) und Mark Forster um Patrick „Tenski“ Rokitensky (32), denn für diese beiden hatten sie sich jeweils allein umgedreht. Ins „Team Mark“ sang sich außerdem der Holländer Perry Beenen (31) mit Stevie Wonders „Superstition“, während einige andere Kandidatinnen und Kandidaten ihren Traum vom Weiterkommen begraben mussten. Einer, dem die Enttäuschung darüber ganz besonders ins Gesicht geschrieben stand, war Songwriting-Student Christoph Rieger (27). Doch hinter der Bühne wartete eine Überraschung auf ihn: Comeback-Stage-Coach Elif (28) holte ihn in ihr Team.

Und dann kam Laila Ghaleb (20). Die ägyptische Studentin hatte sich mit Julie Andrews‘ „I Could Have Danced All Night“ aus dem Musical „My Fair Lady“ einen 50er-Jahre-Klassiker ausgewählt. Den interpretierte sie so herrlich altmodisch, dass die Coaches nicht ahnten, dass sie es mit einer jungen, hübschen Lady zu tun hatten. Sarah Connor, die sich genau wie Johannes Oerding in letzter Sekunde umdrehte, fiel die Kinnlade runter und Johannes Oerding gab zu, eine „ganz andere Person“ erwartet zu haben: „So ‘ne schrullige Alte, die irgendwie mit so einem Regenschirm da rumtanzt!“ Tja, so kann man sich irren ...

Die nächste Überraschung: Erst seit eineinhalb Jahren lebt Laila in Deutschland. „Was?!“ wunderte sich nicht nur Nico angesichts ihres perfekten, akzentfreien Deutsch. Sie sei in Kairo auf eine deutsche Schule gegangen, so Lailas Erklärung. Für wen aber würde sich die außergewöhnliche Kandidatin entscheiden? Schließlich wollten sie alle Coaches für sich gewinnen. Ihre Entscheidung verkündete Laila singend: Sie stimmte „Wie schön du bist“ von Sarah Connor an, die daraufhin in Jubel ausbrach. Eine Woche noch, dann sind die Teams komplett und „The Voice“ geht in die nächste Runde: Welche Kandidatinnen und Kandidaten wohl durch die Battles kommen?