“The Unicorn”: Walton Goggins überzeugt als trauernder Familienvater

“Du bist ein Unicorn, ein Einhorn”, sagt Michelle zu Wade, “das sind diese sanften Wesen, nach denen sich im Grunde alle Frauen sehnen”. Und: “Er hat keine Ahnung”, sagt ihre Freundin Delia am Telefon zu Michelle, “dass er auf Frauen wirkt wie Katzenminze”. Besagter Wade ist tatsächlich keiner von den gesellschaftsüblichen Aufreißern – er ist lieb, treu, monogam, fürsorglich. Mit seinen Freunden Forrest (Rob Candry), Delia (Michaela Watkins), Ben (Omar Benson Miller) und Michelle (Maya Lynne Robertson) gestaltet er sein Profil für eine Datingwebsite. Und binnen zwei Minuten melden sich auch 15 Interessentinnen.

Ein Witwer soll ins Leben zurück, soll zu den Frauen zurück, das ist auch schon der ganze Plot von “The Unicorn”, der neuen Comedyserie der “Living Biblically”-Macher Bill Martin und Mike Schiff. Der Fernsehzuschauer tritt in Wades Welt, nachdem der schlimmste Alptraum vorbei ist – als das zunächst unvorstellbare Weiterleben nach Jills Tod einem provisorischen Alltag Platz gemacht hat.

Die Ausgangssituation: Jill, Wades Frau, ist vor Jahresfrist verstorben. Seither kümmert sich der Mittvierziger liebevoll um seine halbwüchsigen Töchter Grace (Ruby Jay) und Natalie (Makenzie Moss). Dass nicht alles im Lot ist, dass die Trauer in ihnen noch glimmt, sieht man an den beiden Hunden, die es sich unverfroren auf der Anrichte gemütlich machen dürfen und daran, dass die Hinterbliebenen sich immer noch von den tiefgefrorenen Sympathielasagnen und –hühnchen der Nachbarschaft ernähren. “Erinnerst du dich, wie gern er gekocht hat?”, fragt Delia Forrest ihren Mann und sieht Wades trautes Heim auf dem direkten Weg ins Messichaos.

“The Unicorn”: Immer ein wenig over the top

Wie so viele Comedyserien aus den US-Fabriken sind die Figuren in “The Unicorn” in allem immer ein wenig over the top, vermitteln dem Zuschauer zudem das Gefühl, als müsse jeder Satz geschrien werden, auch wenn sich der Adressat nur zwei Stühle weiter befindet. “The Unicorn” ist eigentlich eine ganz normale, durchschnittlich unterhaltsame US-Beziehungs- und Familienkomödie. Die besten Freunde wollen, dass ihr geliebtes Einhorn flachgelegt wird. Die Töchter fürchten, dass die verschworene Einheit von einer Fremden aufgebrochen und gekillt würde. Und Wade weiß nicht so recht, wie er dem stirngehörnten Fabeltier in sich gerecht wird. Immerhin kocht er schon bald wieder – als erstes Mal sein berühmtes Chili.

Was die Serie zu mehr macht als einem biederen, zeitgenössischen “Brady Bunch” mit der gelegentlichen Erwähnung von Sex, ist Hauptdarsteller Walton Goggins, bekannt als korrupter Cop Shane Vendrell aus der Polizeiserie “The Shield”; als sadistischer Sklaventrainer Billy Crash aus Quentin Tarantinos Südstaatenwestern “Django Unchained”. Dieser Jack Nicholson 2.0 mit seinem unverwechselbaren Hauch Verletzlichkeit im Schurkenantlitz spielt hier überzeugend gegen sein Image an. Wenn sich Wades Entourage über ein mögliches verstecktes Zornsyndrom ihres Freundes sorgt, wäre ein solches Problem in allen bisher bekannten Gogginsrollen jedenfalls nicht mit einer dezenten Stimmhebung einher gegangen, sondern mit Toten und Verwundeten. Zu Goggins‘ souveränem Spiel als kleiner Mann mit großem Herzen kommt die Chemie der Darsteller untereinander. Funktioniert bestens. Leichtfüßig und warmherzig ist diese Serie aus dem Hause CBS, charmant und (weitgehend) kitschfrei.

Nach den ersten Folgen wünscht man sich die Figuren vielleicht weniger funktional, tiefer, differenzierter. Vielleicht hätte man auch gern ein paar kraftvolle Pointen mehr. Aber die Botschaft, dass Menschen dafür da sind, einander zu helfen, passt gut in Zeiten, in denen alle auf helfende Hände angewiesen sind. Und wer Goggins as usual bevorzugt, der kann direkt bei Sky zu “The Righteous Gemtones” wechseln. Wenn er dort als Showprediger Baby Billy Freeman in die Vollen geht, läuft es dem Zuschauer wie gewohnt eiskalt den Rücken hinunter.

“The Unicorn”, streambar ab 2. April bei Sky, 18 Folgen, von Bill Martin, Mike Schiff, mit Walton Goggins, Michela Watkins, FSK o. A.