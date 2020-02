“The Masked Singer”: So sehen die ersten Kostüme und Masken aus

Anzeige

Köln/Unterföhring. Die ersten Kostüme für die prominenten Kandidaten in der neuen Staffel der Show “The Masked Singer” stehen fest. In dem Gesangswettbewerb von ProSieben werden in diesem Jahr unter anderem ein kuscheliges Faultier und ein Chamäleon in einem schillernden Pailletten-Anzug auf die Bühne steigen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

Es handle sich um zwei der insgesamt zehn neuen Masken. Welcher Promi sich jeweils dahinter versteckt, ist Zuschauern und Jury bis zu seiner Enttarnung in der Show unbekannt. Alle können mitraten. Moderator Matthias Opdenhövel (49) verspricht: “So viel kann ich verraten: Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen.”

Erste “Masked Singer”-Staffel hat ProSieben sehr gute Quoten beschert

Die erste “Masked Singer”-Staffel in Deutschland hatte von Ende Juni bis Anfang August 2019 ProSieben sehr gute Quoten beschert. Am Ende gewann Sänger Max Mutzke (38), der in einem Astronautenkostüm angetreten war. Die neue Staffel startet am 10. März.

RND/dpa