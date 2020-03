“The Masked Singer”: So reagiert das Netz auf Folge 1

Anzeige

“The Masked Singer” geht in die zweite Runde: Seit Dienstagabend treten wieder zehn Prominente in Kostümen in einer Gesangsshow bei ProSieben gegeneinander an. Wer unter den Outfits wie Fledermaus, Göttin oder Dalmatiner steckt? Das ist ein großes Geheimnis - und sorgt dafür, dass im Netz ordentlich spekuliert wird.

Doch mindestens genau so interessant wie die Spekulationen sind die Netzreaktionen. Hier ein kleiner Auszug:

#maskedsinger 20 Jahre Ballettschule und am Ende darfst Du Tisch sein... pic.twitter.com/vMbNGbZJJc — Einfach kann ja jeder (@Poldi_20) March 10, 2020

Während Moderator Matthias Opdenhövel mit dem Faultier Zärtlichkeiten austauscht, fühlt sich manch ein User an seine Kindheit erinnert.

Wenn dich früher deine Eltern um 6:30 Uhr für die Schule wecken mussten. #TheMaskedSinger #MaskedSinger pic.twitter.com/hz5HkHmT0y — Benny Illinger (@IamIllgner) March 10, 2020

Es scheint so, als würde momentan keine Sendung mehr ohne Michael Wendler auskommen. Kein Wunder also, dass es User gibt, die eine Teilnahme des Sängers vermuten:

Mein größter Alptraum:



Wir finden eine Stimme unglaublich gut und erst in Finale stellt sich heraus, dass die ganze Zeit Michael Wendler im Outfit war. #MaskedSinger — Benny Illinger (@IamIllgner) March 10, 2020

Manche User machen sich auch über die Spekulation lustig - und über das eigene Rätseln:

Wer ich denke, wer der Dalmatiner ist: JulianFM.



Wer das Panel denken wird, wer der Dalmatiner ist: Christina Aguilera, Paris Hilton, Donatella Versace.



Wer der Dalmatiner wirklich ist: Désirée Nick.#MaskedSinger — André (@Leitung296) March 10, 2020

Die nächste Folge “The Masked Singer” läuft am 17. März um 20.15 Uhr auf ProSieben.