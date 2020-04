“The Masked Singer”: So geht es mit der Musikrateshow weiter

Anzeige

Köln. An diesem Dienstagabend pausiert die zweite Staffel der Musikrateshow “The Masked Singer” (Pro7) bereits zum zweiten Mal. Erst in der nächsten Woche soll es mit der Live-Ausstrahlung des Halbfinales weitergehen. Zur Erinnerung: Bereits vor einer Woche war die Show ausgefallen, da es zwei positiv getestete Mitarbeiter im TV-Team gab.

Offiziell hält TV-Sender Pro7 noch an der Fortsetzung der Sendung nach Ostern fest. Doch heute morgen wurde auf der offiziellen Facebook-Fanseite der Show ein Text veröffentlicht, in dem es unter anderem heißt: “Nächste Woche, am 14. April, geht es voraussichtlich weiter. Bis dahin heißt es: #WirBleibenZuhause”. Vor allem das Wort “voraussichtlich” lässt darauf schließen, dass eine endgültige Entscheidung über eine Fortsetzung nach den Feiertagen noch nicht gefallen ist.

Auf dem Gelände der Kölner MMC-Studios, wo aktuell “Let’s Dance” (RTL) und “Big Brother” (Sat.1) entstehen, befindet sich auch das “The Masked Singer”-Studio. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) sind die Räume verwaist. Sollte es nächsten Dienstag tatsächlich weitergehen, müssten spätestens Ostersonntag die Räumlichkeiten wieder bezogen werden.

