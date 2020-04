Anzeige

Köln. Mit den zweiten Staffeln von erfolgreichen TV-Shows ist es ein bisschen wie mit den zweiten Alben von Musikern: Sie gelten als besonders schwierig zu meistern. Zwischen Druck und Erwartungshaltung der Fans kann man als Macher oft nur verlieren. Auch “The Masked Singer” (Pro7) hatte so seine Probleme mit der zweiten Staffel – und das lag nicht nur an der Corona-Krise. Eine Analyse.

1. Das Rateteam

In der ersten Staffel bestand das Rateteam von “The Masked Singer” aus Moderatorin Ruth Moschner, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes und Sänger Max Giesinger. Darüberhinaus schaute jede Woche ein Rategast vorbei. In der zweiten Staffel blieb nur Ruth Moschner übrig, die als festes Ratemitglied Rea Garvey an die Seite gesetzt bekam. Das Problem: Rea kennt sich musikalisch in Deutschland zwar bestens aus, aber er besitzt nur rudimentäre Kenntnisse, wenn es um deutsche Schauspieler, Moderatoren etc. geht. Von einer Schauspielerin wie Rebecca Immanuel, die im Göttin-Kostüm steckte, dürfte er zuvor noch nie etwas gehört oder gesehen haben.

2. Die Prominenten

Vor Beginn der zweiten Staffel hatte Senderchef Daniel Rosemann vollmundig versprochen, dass man bei den kostümierten Prominenten spätestens drei Sekunden, nachdem die Maske gefallen ist, wissen sollte, wer es ist. Bei einer gestandenen Schauspielerin wie Rebecca Immanuel (49), die man aktuell vor allem aus dem ZDF-Klassiker “Der Bergdoktor” kennt, dürfte das wohl kaum der Fall gewesen sein. Auch Moderatorin Caroline Beil (53), die im Roboterkostüm steckte, hatte in den letzten fünf Jahren kaum Bildschirmauftritte. Kein Wunder, dass weder Immanuel noch Beil ein einziges Mal von Rateteam oder Fans getippt wurden. Dass Kultkomiker Dieter Hallervorden unter dem Chamäleon-Kostüm steckte, war bisher der nahezu einzige Lichtblick bei den Promis. Noch wird ja gemutmaßt, dass Stefan Raab das Faultier sein könnte. Wahrscheinlicher ist hingegen, das Sänger Sasha oder Schauspieler Tom Beck (“Alarm für Cobra 11”) unter dieser Maske stecken.

3. Die Hinweise

Die Hinweise auf die maskierten Künstler waren in der ersten Staffel so einfach, dass beim Finale nahezu bei jedem Kostüm klar war, wer dahintersteckte. Das wollten die Macher bei der zweiten Staffel offensichtlich unbedingt verhindern. So streuten sie viele (oftmals zu viele) falsche Fährten in die Einspielfilme.

In der ersten Folge etwa wurde Stefanie Heinzmann enttarnt. Im Einspieler zu ihr wurde zum Beispiel gesagt, dass sie gerne lese. Auf wen trifft dieser Hinweis nicht zu? Im Live-Hinweis zum Roboter wurde eine silberne Schraubenmutter gezeigt, die mit Kristallen besetzt war. Die Erklärung: Caroline Beils Mutter habe mit Diadem um den Hals geheiratet. Geht es noch absurder?

4. Das Publikum

Nur in der ersten Folge der zweiten Staffel war noch Publikum im Studio anwesend. In allen weiteren Shows kam das Klatschen wegen der neuen Coronavirus-Verordnungen von Band. Dafür können die TV-Macher natürlich nichts, aber trotzdem wirkte sich das fehlende Publikum auf die Performances der Maskierten aus. Auch die zweiwöchige Zwangspause wegen erkrankter Mitarbeiter war nicht geplant. Im Herbst hofft Pro7 darauf, dass wieder Zuschauer im Studio sein werden.

“The Masked Singer”-Fazit

Wenn im Herbst die dritte Staffel anläuft, setzen die Macher hoffentlich wieder auf ein paar bekanntere Namen und etwas nachvollziehbarere Hinweise. Die konstant gute Einschaltquote (Das Halbfinale sahen fast vier Millionen Zuschauer) beweist immerhin, dass das Konzept der Musikrateshow beim Publikum sehr gut ankommt. Diese Tatsache sollte man nicht aufs (Rate-)Spiel setzen...