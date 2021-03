„The Masked Singer“: Model Lena Gercke wird Rategast in nächster Folge

Anzeige

Anzeige

Köln. Moderatorin und Model Lena Gercke unterstützt in der vierten Folge der aktuellen „The Masked Singer“-Staffel das Rateteam im Studio. Die 33-Jährige soll der Stamm-Besetzung aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) helfen zu entschlüsseln, welche Promis sich unter den Kostümen der ProSieben-Show befinden. „Als Zuschauerin vor dem TV fällt es mir oft sehr schwer zu erraten, wer unter den Masken steckt. Daher bin ich gespannt wie es ist, live im Studio mitzurätseln“, erklärte Gercke in einer Mitteilung des Senders. Grundsätzlich liebe sie Formate, „bei denen es um Musik geht“.

Bildergalerie "The Masked Singer": Diese internationalen Stars machten bereits mit 1 von 26 1 von 26 Im Januar 2019 startete “The Masked Singer” beim US-Sender Fox. In einem Alienkostüm machte La Toya Jackson (63) die Bühne der Show unsicher. Die Schwester von Michael Jackson musste in Episode sieben gehen. Welcher Star ließ noch die Maske fallen?. @ Quelle: s_bukley / Shutterstock.com; imago images / Cinema Publishers Collection/Fox

Bei „The Masked Singer“ singen Promis in Ganzkörperkostümen, die ihre wahre Identität verschleiern. Das Rateteam im Studio und die Zuschauer zu Hause rätseln, wer unter den Masken stecken könnte. Bislang war die Treffer-Quote nicht besonders hoch. „Wir sind ja fast völlig auf dem Holzweg, wäre Rea nicht gewesen, hätten wir bisher einfach mal null Punkte“, gab Ruth Moschner zu.

Anzeige

Garvey hatte bei der Demaskierung eines Einhorns einen richtigen Tipp abgegeben - es handelte sich um die ehemalige Schwimmerin Franziska van Almsick (42). Bei Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55) und Schauspieler Henning Baum (48), die ebenfalls unter Masken steckten, war man vor der Enthüllung allerdings ziemlich ahnungslos.