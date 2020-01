“The Masked Singer” läuft künftig dienstags auf ProSieben

Anzeige

Unterföhring. Die Gesangsshow "The Masked Singer" war im Jahr 2019 ein großer Überraschungserfolg für ProSieben. Im März werden sich zehn neue Stars unter kreativen Masken verstecken - und Zuschauer und Rateteam können wieder rätseln, wer dahinter steckt.

Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, stehen nun auch die Sendetermine der Show fest. Die neue Staffel "The Masked Singer" startet am 10. März - und künftig läuft die Show immer dienstags um 20.15 Uhr. Im vergangenen Jahr lief die Sendung noch am Donnerstag - der Sendeplatz ist im März aber schon von "Germany's next Topmodel" belegt.

Show in 50 Länder verkauft

"Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Zuschauer in die Show verliebt haben. Das ganze Team im Sender und bei EndemolShine arbeitet mit viel Leidenschaft an der zweiten Staffel von ‚The Masked Singer‘", sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. "Die Fans dürfen sich auf große Überraschungen unter den Masken gefasst machen.“

Das Showkonzept von "The Masked Singer" stammt ursprünglich aus Südkorea und wurde inzwischen in 50 Länder verkauft. ProSieben war der erste Sender weltweit, der die Gesangs-Quiz-Show live zeigte. Im Frühjahr wird es bei Puls 4 auch eine Variante in Österreich geben.

