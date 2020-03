Anzeige

Anzeige

Köln. Wer wird Nachfolger vom Astronauten? Am 10. März geht “The Masked Singer” (Pro7) in die zweite Runde. Aber in den sozialen Netzwerken wird schon jetzt eifrig gerätselt, wer unter den schillernden Kostümen stecken könnte.

“The Masked Singer”-Kostüm: Der Hase

Auf dem offiziellen Instagram-Account von “The Masked Singer” wurde nun ein kurzes Video von einem Hasenkostüm veröffentlicht. An seinem Kleid sind etwa 2000 kleine und große Blumenköpfe einzeln per Hand angebracht worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Welches Lied singt der Hase?

Welchen Song der Hase in der ersten Sendung singen wird, ist noch nicht bekannt.

Spekulation: Wer könnte in dem Hasen-Kostüm stecken?

Anzeige

Bei keinem anderen Kostüm werden so viele unterschiedliche Namen genannt wie beim Hasen: Schauspielerin Jella Haase, Influencerin Dagi Bee oder TV-Realitystar Daniela Katzenberger.

Hinweise aus der Show

Anzeige

Die erste Show lief zwar noch nicht, aber im ersten Clip auf dem Instagram-Account von “The Masked Singer” kann man das Hasenkostüm bereits nach Hinweisen absuchen. Haben Sie schon eine Vermutung, wer in dem Kostüm stecken könnte?