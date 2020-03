Anzeige

Köln. Juhuuuu, das Warten hat ein Ende. Endlich geht die erfolgreiche Musikrateshow “The Masked Singer” (Pro7) in die zweite Runde. Welche Promis stecken dieses Jahr unter den aufwendigen Kostümen?

“The Masked Singer”-Kostüm: Das Faultier

Auf dem offiziellen Instagram-Account von “The Masked Singer” wurde bereits ein kurzer Clip vom Faultier veröffentlicht. Neben dem Hawaiihemd sticht vor allem seine Kette ins Auge, die aus 200 Steinnussscheiben besteht.

Welches Lied singt das Faultier?

Welchen Song das Faultier in der ersten Sendung singen wird, ist noch nicht bekannt.

Spekulation: Wer könnte in dem Faultierkostüm stecken?

Es gibt auch schon erste Vermutungen, wer in dem Kostüm stecken könnte. Interessanterweise fällt beim Faultier auch besonders oft der Name des Sängers Martin Kesici. Gleiches gilt bereits für das Kostüm des Drachen. Wenn es nach dem typischen Charakter von Kesici geht, dürfte ihm das Faultier sogar noch ein bisschen besser liegen. 2012 nahm der Musiker an “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” (RTL) teil. Dort wurde er oft als Faultier bezeichnet, bevor er die Show freiwillig als Erster verließ.

Hinweise aus der Show

Die erste Show lief zwar noch nicht, aber im ersten Clip auf dem Instagram-Account von “The Masked Singer” kann man das Faultierkostüm bereits nach Hinweisen absuchen. Haben Sie schon eine Vermutung, wer in dem Kostüm stecken könnte?

RND