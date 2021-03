„The Masked Singer“-Finale: Thomas Anders als Schildkröte enttarnt

Anzeige

Im Finale der beliebten Musikshow „The Masked Singer“ ist Thomas Anders als Schildkröte enttarnt worden. Der 58-Jährige schlüpfte am Dienstagabend aus seinem Kriechtier-Kostüm, das mit Piratenhut und Dreadlocks massiv an Captain Jack Sparrow aus dem Blockbuster „Fluch der Karibik“ erinnert hatte. In der Maske hatte er sich bis ins Finale der Show gesungen – den Sieg konnte er aber letztlich nicht verbuchen. Zu wenige Zuschauer stimmten für ihn ab.

Moschner und Garveyt tippten auf Anders

Der Name des Sängers galt schon lange als heißer Tipp für die Schildkröte, die mit ihrem Gesang verzückt hatte. Ihre Stimme erinnerte viele Zuschauer an Anders. Auch Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) im Rateteam tippten auf ihn. Joko Winterscheidt (42) lag mit seinem Tipp Campino (58), dem Sänger der Toten Hosen, daneben.

Anders überrascht wegen seines „Wiedererkennungswert“

„Hätte ich nie, nie, nie gedacht, dass man wirklich so einen Wiedererkennungswert hat“, sagte Anders nach seiner Enttarnung. Das Tier war zudem stets mit einem sprechenden Papageien als Sidekick aufgetreten. Manche Zuschauer hatten das als Anspielung auf Modern Talking gelesen. In der Pop-Band bildete Anders damals ein Duo mit Dieter Bohlen (67).

Bei „The Masked Singer“ singen Promis in aufwendigen Bühnenkostümen. Erst, wenn die Zuschauer sie aus der Show wählen oder sie die Sendung gewinnen, müssen sie ihre Masken ablegen. Der Gewinner der vierten Staffel sollte in der Nacht zu Mittwoch feststehen.