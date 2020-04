Anzeige

Unterföhring. In der vierten Ausgabe bekommt die ProSieben-Erfolgs-Show am Dienstag Besuch vom von einem Ex-Kandidaten: Bülent Ceylan (war in der letzten Staffel der Engel) unterstützt Ruth Moschner und Rea Garvey im Rate-Team von #MaskedSinger. “Für mich ist ‘The Masked Singer’ eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich auch neue Möglichkeiten geboten hat: Ich singe die Lieder nun erfolgreich in meiner Show und stand mit Helene Fischer auf der Bühne. Ich freue mich total auf Ruth und Rea und ganz besonders auf die Show”, sagt Bülent Ceylan.

Diese sechs Masken stellen die Zuschauer vor ein Rätsel: Wer ist der verträumte Hase? Welcher Star gibt sich als gemütliches Faultier? Wer tanzt als Chamäleon über die Bühne? Welche kraftvolle Stimme verbirgt sich unter dem Drachen? Ist der Star unter dem Wuschel groß oder klein? Versteckt sich unter dem Roboter eine Moderatorin oder Influencerin? In der vierten Ausgabe “The Masked Singer” gibt es wieder neue Indizien zu den Stars. Die Fans tippen bereits fleißig in der ProSieben-App:- Nur noch 40,2 Prozent der User vermuten Stefan Raab unter der Maske des Faultiers, gefolgt von Mirko Nontschew (16,5 %), den Luke Mockridge als Gast im Rate-Team ins Spiel gebracht hatte. - Beim Chamäleon setzt der Entertainer auf Bürger Lars Dietrich, während Ruth Moschner auf Hugo Egon Balder und Rea Garvey auf Dieter Hallervorden tippen.

Steckt unter dem Hasenkostüm Matthias Steiner?

Meinungswechsel beim Hasen: Vor der dritten Ausgabe von “The Masked Singer” legte sich die Mehrheit der Rate-Community auf Martina Hill fest. Nun steht Enie van de Meiklokjes mit 40,2 Prozent klar an der Spitze. Beim Drachen gibt es einen neuen Tipp aus dem Rate-Team: Setzte Ruth Moschner anfangs noch auf Matthias Steiner, glaubt sie aktuell, Florian Silbereisen zu erkennen. In der Community teilen 0,5 Prozent ihre Meinung, hier dominieren Gregor Meyle und Max Giesinger.

Ist der Wuschel Wincent Weiss?

Unter dem Wuschel vermutet Rea Garvey inzwischen Giovanni Zarella, nachdem er zunächst Ross Anthony unter der weißen Flauschkugel wähnte. Die Favoriten in der Community: Wincent Weiss (45,0 %) und Mike Singer (31,5). - Besonders schwer macht es allen der Roboter: Die Tipps im Rate-Team reichen von Marta Jandova über Judith Rakers bis hin zu Internet-Star JuJu. In der ProSieben-App können sich die Fans am ehesten Jasmin Wagner, Helene Fischer und Jeannine Michaelsen unter der Maske vorstellen.

RND/ots