„The Masked Singer“ 2020: Wer steckt hinter der Katze?

Köln. Wenn am 20. Oktober die beliebte Musikrateshow „The Masked Singer“ (Pro7) in die dritte Runde geht, wird es wieder tierisch gut. Denn nach Masken wie Eichhörnchen, Hase und Faultier gibt es dieses Mal unter anderem eine Biene, einen Frosch, ein Alien und ein Nilpferd. Samtweich wird es mit der Katze.

In der dritten Staffel tritt mit Moderatorin Sonja Zietlow und Comedian Bülent Ceylan ein komplett neues Rateteam an. Unterstützung bekommen sie jede Woche von einem prominenten Rategast. In der ersten Show ist Kultkomiker Dieter Hallervorden dabei, der in der letzten Staffel das Chamäleon war.

Keine Veränderung gibt es hingegen bei der Moderation der Musikrateshow. Die übernimmt wie immer Matthias Opdenhövel. Doch wer steckt hinter der Katze? Sonja Zietlow vermutet, dass Sängerin Lena Meyer-Landrut unter der Verkleidung stecken könnte.