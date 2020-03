Anzeige

Erneut schlüpfen zehn Prominente in farbenfrohe Verkleidungen und werden als fantastische Wesen auf der Bühne verschiedene Songs performen.

Der TV-Sender ProSieben veranstaltete in der Kölner Innenstadt einen sogenannten „Walk of Fame“, um die zehn aufwendigen Kostüme zu präsentieren. Dabei hatten sie mit mehreren Geschäften gesprochen, ob sie deren Schaufenster benutzen dürfen. So performte etwa die Fledermaus im Schaufenster eines Bekleidunsgeschäfts, während die Kakerlake in einer Parfümerie auf- und abstolzierte.

Auf folgende Wesen dürfen sich die TV-Zuschauer freuen:

Masked-Singer-Kostüm: Fledermaus

Masked-Singer-Kostüm: Die Göttin

05.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Die Figur "Die Göttin" steht in einem Schaufenster in der Innenstadt. Hier wurden die Kostüme der erfolgreichen Gesangs-Quiz-Show "The Masked Singer" der TV-Sendung vorgestellt. Beginn der zweiten Staffel ist am 10. März um 20.15 Uhr auf Prosieben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Masked-Singer-Kostüm: Faultier

Masked-Singer-Kostüm: Chamäleon

Masked-Singer-Kostüm: Roboter

Masked-Singer-Kostüm: Wuschel

Masked-Singer-Kostüm: Drache

Masked-Singer-Kostüm: Dalmatiner

Masked-Singer-Kostüm: Kakerlake

Masked-Singer-Kostüm: Hase