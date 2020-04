“The Masked Singer” 2020: Der Drache ist Gregor Meyle

Anzeige

Anzeige

Köln. Am Dienstagabend steigt das große Finale der zweiten Staffel von “The Masked Singer” (Pro7). Dann fallen die Masken der letzten vier Finalisten. Noch im Rennen sind der Hase, der Wuschel, das Faultier und der Drache. Die Show beginnt mit einem großen Opening, an dem noch mal alle bereits ausgeschiedenen Promis wie Stefanie Heinzmann, Franziska Knuppe, Caroline Beil, Rebecca Immanuel und Dieter Hallervorden teilnehmen werden. Nur Angelo Kelly bleibt in Irland. Zusammen singen sie alle “The Greatest Show” aus dem Kinofilm “The Greatest Showman”.

Danach treten alle vier Finalisten gegeneinander an, der bisherige Duellmodus entfällt. Nach dem ersten Auftritt muss der maskierte Sänger mit den wenigsten Stimmen (abgestimmt wird per Pro7-App) gehen. Den Anfang macht der Hase, der den Klassiker “Great Balls Of Fire” von Jerry Lee Lewis singt. Der Drache hat sich “Wonderful Life” von Black ausgesucht, das bereits Smith & Burrows gecovert haben. “The Lazy Song” von Bruno Mars ist der erste Song des Faultiers, der eine sehr abgefahrene Version präsentiert - Metal- und Rockeinlagen inklusive. Als Letzter tritt der Wuschel mit “(I Did It) My Way” von Frank Sinatra an.

“The Masked Singer”: Sonja Zietlow ist der Hase

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Als Erstes muss sich der Hase demaskieren, weil am wenigsten Zuschauer für ihn gevotet haben. Darunter steckt Moderatorin Sonja Zietlow. Ratemitglied Ruth Moschner hatte zuvor zum ersten Mal den Namen der Dschungelcamp-Moderatorin ins Spiel gebracht. Entsprechend groß war die Überraschung, dass tatsächlich Zietlow und nicht die hoch gehandelte Martina Hill im Hasenkostüm steckte. “Ich habe echt gedacht, du kannst hier mal mitmachen und zeigen, wie gut du singen kannst”, sagt Zietlow nach ihrer Enttarnung. “Sorry für mein nicht Singen können...”

“The Masked Singer”: Gregor Meyle ist der Drache

Danach performen die letzten drei einen weiteren Song. Als Erstes tritt der Drache mit dem James-Bond-Song “You Know My Name” von Chris Cornell an. Der Wuschel entscheidet sich für eine deutsch-englische Coverversion von Tokio Hotels “Durch den Monsun”. Als Letztes singt das Faultier “Say You Won’t Let Go” von James Arthur. Erneut dürfen die Zuschauer abstimmen, welcher Promi seine Maske fallen lassen muss.

Anzeige

“Es war eine unfassbare Reise. Das zwei Monate nicht sagen zu dürfen”, sagt Meyle nach seiner Enttarnung. Er war der Grund für die zweiwöchige Pause, da er Corona hatte.

Im großen Finale treten dann die beiden letzten Kandidaten in einer dritten Runde gegeneinander an. Der Sieger der zweiten Staffel von “The Masked Singer” wird dann gegen Mitternacht feststehen.